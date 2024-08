Messevorschau: DER KREIS ANJA SCHAIBLE STIFTUNG und Systemverbund

„Unser gemeinschaftliches Projekt change´in kitchen sales wirft einen spannenden Blick in die Zukunft der Küchenplanung und des Küchenvertriebs im Jahr 2030. Die dort entstandenen, kreativen Ideen in Zusammenarbeit mit Studierenden, Unternehmen der Branche und DER KREIS Küchenspezialisten basieren auf aktuellen Trends. Und sie bieten faszinierende Einblicke in kommende Entwicklungen“, erläutert Stiftungsvorstand Ernst-Martin Schaible.

Die Ergebnisse des aktuellen Studienprojektes wurden gemeinsam erarbeitet mit den hochmotivierten Studierenden der Hochschule Wismar, der Möbelfachschule (MöFa) Köln und der Hochschule Darmstadt (Bereich Augmented and Virtual Reality Design), aktiven Industriepartnern und Dienstleistern wie AEG, Ballerina, Hettich, Kesseböhmer, Linak, Rehau und SHD. Mit an Bord waren auch unsere engagierten DER KREIS Küchenspezialisten Jan Schreckenberg aus Leverkusen und Steffen Widmer aus Schwerin.

Interessierte können die Präsentation der Projektarbeiten auf der Messe area30 vom 21. bis 26. September 2024 in Löhne erleben. Dort lassen sich nicht nur die studentischen Konzepte live erfahren, sondern die Besucher können auch selbst aktiv werden. Am Samstag, den 21. September um 14:00 Uhr findet als Höhepunkt die Verleihung der Stiftungspreise auf dem Stand F 24 von DER KREIS Systemverbund statt.

Flankiert wird der diesjährige Messeauftritt vom DER KREIS-Franchiseunternehmen Varia, welcher insbesondere über die guten Möglichkeiten für Existenzgründer informiert und zudem ein verstärktes Augenmerk auf Nachfolgelösungen legt.

Im Mittelpunkt der Präsentation von DER KREIS und kuechenspezialisten.de stehen frequenzfördernde Mittel wie das anwendungsfreundliche und effektive Onlinemarketing-Tool, um Küchenstudios in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld sichtbarer zu machen. Als „Umsatz-Booster“ dient das praxisorientierte Update des bekannten KüchenLifting-Konzeptes. Mit umfänglichen Marketingpaketen werden DER KREIS Küchenspezialisten dabei unterstützt, sich auch stark als Experte für Küchenmodernisierungen zu positionieren, um auch hier mehr Umsatz zu generieren.



Lassen Sie sich inspirieren. Informieren Sie sich über die zukunftsorientierten Projektergebnisse der DER KREIS ANJA SCHAIBLE Stiftung und Neuheiten bei DER KREIS und Varia.



Besuchen Sie vom 21. bis 26. September DER KREIS Systemverbund auf Stand F 24.

Weitere Informationen finden Sie unter www.derkreis.de

Quelle: DER KREIS