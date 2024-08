Falmec präsentiert Virgola No-Drop Touch | Unsichtbare Funktionalität

Die neue Version mit Antikondensationstechnologie und gehärtetem Wendeglas bietet durch ein integriertes Touch-Bedienfeld besseren Schutz der Möbel, da es den Zugriff auf verschiedene Funktionen ermöglicht, ohne die Tür des Oberschranks öffnen zu müssen.



Virgola No-Drop Touch verfügt über 4 Absauggeschwindigkeiten (3 + Boost) und eine dynamische, dimmbare LED-Beleuchtung, die sowohl in Ton als auch in Intensität eingestellt werden kann. Mit einem leistungsstarken Motor von bis zu 800 m³/h und den langlebigen, regenerierbaren Carbon.Zeo-Filtern in der Filterversion wird die Filterleistung verbessert und die Wartung erleichtert. Ebenfalls wurde der Glasauszug vergrößert, um bei den aktuell beliebten tieferen Unterschränken optimalen Türschutz und Rauchabzug zu gewährleisten.

Wie die anderen Modelle mit No-Drop-Technologie ist auch die Virgola No-Drop Touch mit einer Filterbatterie aus Technopolymer mit Kreuzblättern ausgestattet. Diese Technologie fängt Dämpfe auf, die in einer schrägen Rinne nach unten gleiten und in einem entleer- und herausnehmbaren Auffangbehälter gesammelt werden. Sie wird weltweit sehr geschätzt und ist in den Modellen Gruppo Incasso und Plane mit ihrem modernen T-förmigen Design erhältlich.

Um den verschiedenen Stil- und Größenanforderungen gerecht zu werden, ist die Virgola No-Drop Touch in den Ausführungen Scotch Brite Edelstahl oder schwarz lackiert und in den Größen 60, 75, 90 und 120 cm erhältlich.

Besuchen Sie Falmec auf der area30 -Stand F 30

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.de

Quelle: tailormade communications