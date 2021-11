CASA 2022 wird zu CASA 2024

Die CASA – Ihre Fachmesse für kreatives Wohnen & Einrichten erfüllt eine wichtige soziale Rolle in der Raumausstattungsbranche. Alle zwei Jahre treffen AusstellerInnen und BesucherInnen aus Österreich sowie den umliegenden Regionen unserer Nachbarländer hier in Salzburg zusammen, um Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen.

In Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen der Infektionszahlen und den daraus resultierenden restriktiven COVID-Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung könnte die CASA 2022 jedoch leider nicht den Charakter beibehalten, den sowohl ausstellende Unternehmen als auch FachbesucherInnen so sehr an der Branchenveranstaltung schätzen. Nachdem unser oberstes Bestreben jedoch die Zufriedenheit unserer AusstellerInnen und BesucherInnen ist, setzt die CASA im Jahr 2022 aus.

Die nächste Edition unserer Raumausstatter-Fachmesse findet somit im JÄNNER 2024 statt:

CASA | Ihre Fachmesse für kreatives Wohnen & Einrichten 23.-26.01.2024 | Messezentrum Salzburg

Bis dahin gibt es auch zwei weitere Interieur-Fachmessen:

2022: belétage hamburg |15.-16.02.2022

2023: belétage salzburg | 29.-30.01.2023

Weitere Informationen finden Sie unter www.casa-messe.at

Quelle: Austrian Exhibition Experts GmbH