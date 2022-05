Christmasworld 2023 auf Erfolgskurs

Das Motto „Elevate your business“ der kommenden Christmasworld vom 3. bis 7. Februar 2023 bringt zum Ausdruck, dass das Live-Erlebnis ganz entscheidend ist, wenn es darum geht, Geschäftsbeziehungen auf ein vertrauensvolles Level zu heben. Darin sind sich die Aussteller*innen einig. Noch dazu ist die Christmasworld die perfekte Bühne, um mit weihnachtlichen und festlichen Dekorationen den Erfolgsfaktor Erlebnis am Point of Sale zu inszenieren. Die Vorfreude der Aussteller*innen, sich endlich wieder mit Bestandskund*innen und potentiellen Neukund*innen aus aller Welt auf ihrer Leitmesse persönlich auszutauschen, ist groß. Dementsprechend positiv sehen die Rückmeldungen zur Messe aus. Nach wie vor ist der Wunsch nach überproportional großen Standplatzierungen für eine emotionale Inszenierung ungebrochen und hält trotz Pandemie an.

Die Christmasworld bietet der internationalen Konsumgüterbranche vom 3. bis 7. Februar 2023 das lang ersehnte physische Live-Messeerlebnis, das Geschäftsbeziehungen nachhaltig festigt. Bild: Messe Frankfurt / Rui Camilo.

„Wir freuen uns riesig über die anhaltend überwältigende Resonanz unserer Christmasworld-Aussteller*innen und sind dankbar für das große Vertrauen aus dem Markt. Mit dem sehr guten Rücklauf der Registrierungen und dem umfangreichen Feedback aus den Branchen haben wir noch einmal die Planung der Angebotsbereiche optimiert, sodass alle eine perfekte Standplatzierung für die Produktpräsentation erhalten“, sagt Eva Olbrich, Leiterin Christmasworld und Creativeworld. Die Christmasworld präsentiert sich aufgrund der großen Nachfrage im kommenden Jahr in den Hallen 5.0, 5.1, 6.0, 6.1 und neu zusätzlich in den Hallen 4.0 sowie 4.1. Hier finden die Produktgruppen Visuelles Merchandising & Licht sowie Weihnachten und saisonale Dekoration ihr neues Business-Zuhause.

„Damit bieten wir diesmal im Ostgelände einen äußerst kompakten wie attraktiven internationalen Produktmix in allen Produktbereichen. Von der mundgeblasenen Weihnachtsbaumkugel bis zur großflächigen Lichtinszenierung für Shoppingcenter und Innenstädte – alles ist für die Besucher*innen schnell erreichbar. Wir denken kurze Wege für unsere Fachbesucher*innen konsequent mit. Außerdem sorgen wir für eine synergiereiche Nähe zu den ergänzenden Produktwelten der Ambiente“, ergänzt Olbrich. So finden die Christmasworld-Fachbesucher*innen zusätzlich in der direkt angrenzenden Halle 6.2 zum Beispiel den Ambiente Giving-Bereich mit klassischen Geschenkartikeln (Gift Ideas). In die Halle 4.2 ziehen die modernen Geschenkartikel (Urban Gifts) sowie der klassische Bedarf für Schule, Schreibwaren und Grußkarten (Stationery & School) ein. Umgekehrt profitieren die Christmasworld-Aussteller*innen von den vielfältigen Besucherströmen der Ambiente.

„Es wird großartig sein, die Kund*innen wieder persönlich zu treffen und die neue Kollektion in Frankfurt zu präsentieren. Ich denke, die Synergie von Christmasworld und Ambiente wird diese Veranstaltung zum wichtigsten Event des Jahres für unser Geschäft machen“, bestätigt Mart Haber, Shishi AS, Estland. Diesem Tenor schließt sich Christina Mouchali, Fotodiastasi, aus Griechenland an: „Mit unserem Produktportfolio an Lichtdekorationen für Einkaufszentren und Innenstädte haben wir auf der Christmasworld in Frankfurt immer wieder unglaublich viele neue internationale Kund*innen aus aller Welt erreichen können. Der direkte Kontakt vor Ort ist durch nichts zu ersetzen. Außerdem leben unsere Lichtinstallationen vom Live-Erlebnis. Von der Kombination mit der Ambiente versprechen wir uns noch mehr neues Kundenpotenzial – vor allem aus dem Bereich HoReCa/Hospitality. Deshalb begrüßen wir diese Innovation.“

Aussteller*innen und Verbände freuen sich auf das Messe-Comeback

Neue Produkte anfassen, Trends hautnah erleben und sich mit Geschäftspartner*innen persönlich treffen – das alles ist nach der Pandemieerfahrung und den weiter zunehmenden Herausforderungen im Markt wichtiger denn je. Außerdem benötigt die Branche den Austausch zu den wichtigsten Metathemen wie Nachhaltigkeit, New Work, Design, Lifestyle, Future Retail und Digital Expansion of Trade, die zukünftig alle Handelsformen bewegen werden. Neue Impulse sind hier gefragt, die über das Rahmenprogramm über Sonderflächen, Vorträge oder Workshops aktiv angeregt werden.

Vor diesem Hintergrund sehen auch die Verbände im Besuch der Christmasworld einen großen Mehrwert für ihre Mitglieder: „Nirgendwo sonst erhalten wir an einem Ort und zu einem Zeitpunkt einen so guten Überblick über die Branche. Natürlich waren wir zwischenzeitlich viel auf Showrooms unterwegs, aber das ersetzt nicht die Messe, denn hier sieht man die Welt, das heißt, die Inspiration ist immens und man genießt umso mehr den persönlichen Austausch und das haptische Produkterlebnis – darauf freue mich ganz besonders. Mit der Ambiente im Gepäck sind wir gespannt auf zusätzliche Zielgruppen“, betont Martina Mensing-Meckelburg, Präsidentin Verband Deutscher Garten-Center e.V.

Die neue Messekonstellation begrüßt ebenfalls Dr. Peter Wüst, Hauptgeschäftsführer, Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V. (BHB): „Die Einkäufer*innen der DIY-Branche stehen aktuell enormen Herausforderungen gegenüber. Dazu zählen etwa nicht funktionierende Lieferketten, Rohstoffknappheit oder die Notwendigkeit einer weitaus höheren Anzahl von Lieferantengesprächen. In dieser Situation stellt das „Messe-Triple“ eine deutliche Erleichterung dar und schafft die Möglichkeit einer sehr effektiven Informations- und Ordermöglichkeit. Die genannten Metathemen werden Kund*innen jetzt und künftig beschäftigen. Der DIY-Handel muss und wird sich dahingehend verändern – dazu braucht es neben vertrieblicher Kompetenz die geballte Kraft der Innovation auf Produkt- und Informationsseite, für die der Messeverbund steht.“

Zum Thema Metathemen schließt sich John W. Herbert vom European DIY Retail Association (EDRA) und Global Home Improvement Network (GHIN) an und gibt abschließend einen positiven Ausblick auf die Branchenentwicklung. „Einfach jedes Einzelhandelsunternehmen ist auf der Suche nach Produkten, die zu den sechs Metathemen der Veranstaltung passen. Es ist eine großartige Idee, Ambiente, Christmasworld und Creativeworld zusammenzuführen, denn in vielen Unternehmen haben alle drei Messen die gleichen Chefeinkäufer*innen. Außerdem haben diese Produktkategorien seit der Pandemie an Relevanz gewonnen, da die Verbraucher*innen weltweit ihr Zuhause wiederentdeckt haben. Der allgemeine Konsens ist, dass diese Kategorien in Zukunft überdurchschnittlich gefragt sein werden.“

Zu den bereits angemeldeten Aussteller*innen zählen AM-Design, Arpimex, Blachere, Boltze, Christmas Inspirations, Cor Mulder, Decostar, DPI, Due Esse, Edelman, EDG, Fotodiastasi, Gasper, Goodwill, Heembloemex, Hoff, Ido, Kaemingk, Koopman, Lotti, Räder, RBR Light, Riffelmacher, Shishi, Timstor, Voss und Wiedemann. Auch die neuen PBS-Anbieter für Verpackungen und Bänder wie Francesco Brizzolari, Saul Sadoch oder Zöwi freuen sich, bei der Christmasworld dabei zu sein.

Mit ihren Sortimenten erreichen die Aussteller*innen Facheinkäufer*innen der unterschiedlichsten Handelsformen. Von der kleinen Geschenkboutique bis zum Shoppingcenter, vom DIY- und Baumarkt bis zum Möbel- und Einrichtungshaus, von Florist*innen bis zum Gartencenter und Vertreter*innen der Kommunen und Städte sowie Hotellerie oder Visual Merchandising suchen und finden Inspiration auf der Christmasworld.

Entscheidender Faktor bei der Inspiration bleibt das physische Erlebnis, das 2023 klar im Fokus steht – und weiterhin vor und nach der Messe sinnvoll digital ergänzt wird.

„Als Großhändler sind wir Teil der treibenden Kraft hinter der Einzelhandelskette. Unser Produkt, die Weihnachtsdekoration, wird von den Messebesucher*innen idealerweise in physischer Präsenz betrachtet. Auf der Christmasworld versuchen wir immer, einen kreativen Funken zu entfachen, der in den Geschäften unserer Kund*innen zu einem magischen Einkaufserlebnis führt“, bringt es Michel Gozeling, CEO, Christmas Inspirations B.V., Niederlande auf den Punkt.

Die Christmasworld wird ab Februar 2023 zeitgleich mit den internationalen Konsumgüterleitmessen Ambiente und Creativeworld auf dem Frankfurter Messegelände stattfinden.

Ambiente / Christmasworld: 3. bis 7. Februar 2023, Creativeworld: 4. bis 7. Februar 2023

Weitere Informationen finden Sie unter: christmasworld.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt