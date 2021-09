Christoph Sunderbrink verstärkt Avitana

Der gelernte Werbekaufmann und heutige Unternehmensberater begann seine Berufslaufbahn 2005 als Key Account Manager D-A-CH in Bielefeld. Nach Stationen als Kundenberater im Außendienst und Country-Manager mit Personalverantwortung war er zuletzt Vertriebsleiter eines überregional tätigen Lipper Unternehmens für Außenwerbung und Wegeleitsysteme.

„Mit seinen bewiesenen Fähigkeiten und Erfahrungen von Controlling bis zur Personalführung ist Christoph Sunderbrink genau unser Mann in der jetzigen steilen Entwicklungskurve unseres Unternehmens“, so Jürgen Heitmann, Geschäftsführer von Avitana. Und er unterstreicht: „Sunderbrink ist ein Teamplayer mit unternehmerischen Weitblick. Er passt zu uns und verantwortet maßgeblich das Wachstum in neuen Produktbereichen.“

Neben dem Aufbau attraktiver Geschäftsfelder obliegen ihm das Projekt- und Produktmanagement sowie Marketing und Werbung. Sunderbrink wird dank profunder Englisch- und Spanisch-Kenntnisse zudem den internationalen Vertrieb des jungen Unternehmens unterstützen und gemeinsam mit der Avitana-Führungscrew ausbauen.

Christoph Sunderbrink

Weitere Informationen finden Sie unter www.avitana.de

Quelle: Avitana