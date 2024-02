CIFF Guangzhou 2024 – Der Bereich Homedecor & Hometextile und sein Ziel, immer mehr zu bieten

Die Ausstellung Homedecor & Hometextile, die in der ersten Phase der 53. CIFF Guangzhou in Pazhou von 18. bis 21. März 2024 stattfindet, wird dieses Jahr zum ersten Mal in die Zone D des Canton Fair Complex (eine strategische, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbare Location) verlegt und dort alle acht Ausstellungspavillons auf einer Fläche von mehr als 85.000 Quadratmetern belegen. Auf dieser Fläche bieten rund 700 Aussteller einen umfassenden Überblick über das Angebot der Branche mit einer ganzen Reihe von Einrichtungsartikeln und Dekoration: Sie präsentieren komplette Beleuchtungslösungen, Kunstobjekte, Gemälde, Uhren, Handwerkskunst, Brunnen, Glas- und Keramikartikel, Einrichtungsstoffe, Gardinen, Kissen, Teppiche, Kunst- und Kunstseidenblumen sowie -pflanzen, Vasen, Haushaltsartikel und Geschirr. Diese durch und durch kommerzielle Ausstellung wird gleichzeitig von Shows und Events begleitet, welche die Geschichte dieser komplexen Branche durch ihre Trends und Innovationen erzählen.

Die HALL 18.1 Home Décor Design erforscht neue Lifestyles mit Produkten, die aktuelle und zukünftige Design- und Dekorationstrends verkörpern.

OK Life wird junge Designer sowie neue Marken unterstützen, die qualitativ hochwertige Produkte herstellen, und sie unter anderem vor Urheberrechtsverletzungen schützen. Der Fokus wird auf die ‘New & Fresh’-Produkte gerichtet, um neue Generationen von Kunden anzusprechen und ihren Bedürfnissen Gehör zu verschaffen. In Zusammenarbeit mit dem Art Exhibition Center wird auch die China Interiors & Decorations Conference ins Leben gerufen und während diese innovative und angesagte Designkonzepte erkundet, wird CIFF Interiors and Decorations Aesthetic Design herausragende und zukunftsweisende Produkte präsentieren.

Die CIFF will zweifellos das Beste bieten – und mit jeder Ausgabe mehr davon. An einem einzigen Event können sich Aussteller und Besucher ein Bild von den Trends und Entwicklungen der Branche machen und vor allem ein breites Spektrum an Produkten entdecken. Die CIFF Guangzhou ist heute mehr denn je eine riesige, immer besser organisierte und serviceorientierte Messe, welche einzigartige Geschäftschancen bietet.

53. CIFF Guangzhou 2024

Phase 1 – 18-21. März 2024

home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & leisure furniture

Phase 2 – 28-31. März 2024

office furniture, commercial furniture, hotel furniture and furniture machinery & raw materials

Für weitere Informationen über die CIFF finden Sie unter www.ciff-gz.com

Quelle: CIFF