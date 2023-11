CIFF Guangzhou 2024 – Neues Konzept, neues Layout und große Ausstellungsbereiche für Wohn- und Esszimmermöbel

Die CIFF im Canton Fair Complex

Im Bereich der „Home Furniture” werden die Wohn- und Esszimmermöbel eine sehr wichtige Rolle spielen, die schon allein die weltweit größte diesem Sektor gewidmete Messe darstellen würde. Mehr als 600 Aussteller, darunter Hobang, Senchuan, J&C, Grand Modern, Levia, Artsymen, Rudi, Bilaodian, DHF usw. werden 14 Hallen und 150.000 m2 Ausstellungsfläche belegen, die beginnend mit diesem Jahr in Zone C des Canton Fair Complex und in Zone E der PWTC Expo verlegt werden, nachdem das Konzept neu definiert und das allgemeine Ausstellungslayout umgestaltet wurde.

Dieser Bereich ist besonders auf die Nachfrage von internationalen Buyern, Einkaufsverantwortlichen für Großprojekte und Innenarchitekten ausgerichtet, die hier ein komplettes Produktsortiment und alle Arten von „One-Stop“-Lösungen für Esszimmer- und Wohnzimmermöbel finden, von Esstischen über Stühle, Sideboards und Hocker bis hin zu Couchtischen, TV-Möbeln, Sesseln und vieles mehr.

Zahlreiche Besucher werden wieder auf der CIFF erwartet

Internationale Unternehmen finden hier auch alle OEM/ODM-Dienstleistungen und die Möglichkeit, nicht nur kommerzielle sondern auch produktive Kooperationen zu beginnen.In den 8 Hallen der Zone C stehen moderne Möbel (14.1 und 15.1), Wohnzimmermöbel (14.2), Wohnzimmerdesign (15.2), Wohnraum (16.2) und Wohnzimmer/Moderne Möbel (14.3-16.3) im MittelpunktWährend in den 6 Hallen der Zone E die Gestaltung von Esszimmern (E1), Esszimmerräumen (E2) und Esszimmermöbeln (E3-E6) präsentiert wird. Die „CE Area Promenade” mit der „Buyer Bar“ ist eine Zone, wo Erfrischungen angeboten werden und ein zusätzlicher Raum für Treffen und Verhandlungen vorhanden ist, um den internationalen Einkäufern den Besuch so angenehm wie möglich zu machen.

53. CIFF Guangzhou 2024

Phase 1 – 18. – 21. März 2024

Home furniture, Homedecor & Hometextile, Outdoor & Leisure furniture

Phase 2 – 28. – 31. März 2024

Office furniture, Commercial furniture, Hotel furniture and Furniture machinery & raw materials

Der CIFF Living&Dining Hallenplan

Weitere Informationen zur CIFF finden Sie unter: www.ciff-gz.com/en/

Quelle: Ciff