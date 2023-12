CIFM/interzum guangzhou 2024: “Surpass” ist das neue Leitmotiv der Messe

Grenzen neu setzen

„Surpass“” lautet das Motto der nächsten CIFM/interzum guangzhou.

Unternehmen, die auf dem dynamischen, sich verändernden Markt der Möbelindustrie wettbewerbsfähig bleiben, wachsen und eine führende Position einnehmen wollen, müssen strategisch neu denken. Es gilt, alte Muster zu überdenken, sich neu aufzustellen und dabei auch Grenzen zu überwinden.

Auf einer Fläche von 160.000 Quadratmetern wird die CIFM/interzum guangzhou 2024 rund 1.200 Aussteller aus aller Welt willkommen heißen. Die Veranstaltung findet parallel zur Phase II der China International Furniture Fair (CIFF) statt, die ihren Fokus auf Büro- und Geschäftseinrichtungen hat und über 150.000 Fachbesucher erwartet.

Hervorragende Besetzung in 2024

Die CIFM/interzum guangzhou 2024 schafft ein starkes internationales Netzwerk entlang der gesamten Lieferkette. Rund 200 globale Marken sind auf der kommenden Veranstaltung vertreten. Hervorzuheben sind die internationalen Hallen 14.1 und 15.1, in denen hochwertige Beschläge und Materialien für Polstermöbel sowie die neuesten Produkte aus den Bereichen Innenausbau, Oberflächenmaterialien, Antriebssysteme, Holz, Platten und Klebstoffe präsentiert werden.

Namhafte italienische Marken wie Diviemme, Furnital, Italiana Ferramenta, Permo, Pessotto Reti, Sige, UNION PLAST und VIBO zeigen die ganze Palette an weltweit bekannten Beschlägen. Unterschiedliche Materialien, die verschiedene internationale Stilrichtungen widerspiegeln, werden auch im Materialbereich für Polstermöbel gezeigt.

Etablierte internationale Marken aus dem Bereich Oberflächenmaterialien wie Schattdecor, Rehau, impress, Interprint (IP), LamiGraf, Renolit und Munksjö bieten umfassende Lösungen für ein breites Spektrum von Beschaffungsanforderungen. Auch das American Hardwood Export Council und American Softwoods sind mit ihrer Expertise im Holzsektor vor Ort.

SCM, Paolino Bacci, Biesse, HOMAG, Leitz und Freud gehören zu den führenden Herstellern von Holzbearbeitungsmaschinen, die an der CIFM/interzum guangzhou teilnehmen. Die interzum guangzhou 2024 stärkt ihre Beziehungen zum europäischen Holzbearbeitungsmaschinensektor durch eine exklusive Partnerschaft mit der European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers (EUMABOIS). EUMABOIS hat die Messe in sein globales Netzwerk integriert und wird die interzum guangzhou zukünftig in der weiteren Entwicklung des Formats tatkräftig unterstützen. Ziel ist es, der Holzbearbeitungs-maschinenbranche eine Innovationsplattform für den Wissenstransfer zu bieten, auf der die neuesten Branchenlösungen und auch deren Anwendung in der Praxis präsentiert werden.

Kuratierung herausragender Produkte

Der interzum guangzhou Award genießt einen sehr guten Ruf in der Branche und ist allseits anerkannt. Jedes Jahr werden hier herausragende Produkte von einer auserwählten Jury kuratiert. In der kommenden Ausgabe 2024 wird die Jury des Awards mit internationalen Design- und Materialexperten wie Dick Spierenburg, Sascha Peters und Kristina Meyer besetzt sein.

Die Vorregistrierung von Besuchern ist ab jetzt möglich. Um sich zu registrieren oder mehr über die interzum guangzhou zu erfahren, besuchen Sie www.interzum-guangzhou.com.

Die nächsten Veranstaltungen:

interzum forum italy, Bergamo 06.06. – 07.06.2024

interzum – Möbelfertigung Innenausbau, Köln 20.05. – 23.05.2025

Weitere Informationen finden Sie unter www.interzum-guangzhou.com

Quelle: Köln Messe