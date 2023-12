Air Wall – vertikaler Dunstabzug – Falmec präsentiert multifunktionale Designs

Das diskrete Design von Air Wall integriert die Absaugung vertikal in ein exklusives Paneel aus weißem gehärtetem Glas mit Hintergrundbeleuchtung. Die Küchenwand wird so zur funktionellen Oberfläche, die Dämpfe absaugt und mit dimmbarem LED (4000° K) ein stimmungsvolles Umgebungslicht erzeugt. Air Wall wurde in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Magnetolab aus Umbrien entwickelt. Das magnetische System der Glasrückwand ermöglicht es, zusätzlich auch funktionelles Zubehör, wie Tablet-Halter, Gewürzregale und kleine Ablagen, frei auf der Oberfläche zu positionieren.

Leistungsstark, leise und flexibel

Die Absaugung der Dämpfe erfolgt durch eine manuell zu öffnende Klappe, die auch den Zugang zur Steuerung der Haubenfunktionen mit einem Touch-Control mit drei Geschwindigkeiten und Booster erlaubt. Bei der kombinierten Nutzung von Air Wall und Falmec-Induktionskochfeldern verbindet die Funktion Dialogue System das Kochfeld mit der Dunstabzugshaube, die so direkt vom Kochfeld aus gesteuert werden kann.

Der leistungsstarke bürstenlose Motor mit einer Leistung von 800 m3/h ist im Küchenkorpus untergebracht und hat trotz geringer Abmessungen einen hohen Wirkungsgrad. Er arbeitet extrem leise (NRS™-Technologie) und garantiert mit Energieklasse A+++ maximale Effizienz. Air Wall ist in drei Versionen erhältlich: 120 cm mit zentraler Ansaugung oder 150 cm mit außermittiger Ansaugung nach rechts oder links.

Das Konzept der Elements Kollektion ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte erfolgreicher Eigenentwicklungen, mit denen das Familienunternehmen Falmec aus Vittorio Veneto bei Treviso seit Gründung vor mehr als 40 Jahren die Küche revolutioniert. Damit eröffnen sich neue Horizonte im Design, um neue Räume zu schaffen, die immer eleganter und funktioneller werden.

Frische Luft für mehr Lebensqualität

Falmec wurde 1981 in Vittorio Veneto (Treviso/Venedig) von Danilo und Maurizio Poser gegründet. Das Unternehmen gilt heute als ein weltweit führender Hersteller von geräuscharmen Dunstabzugshauben und bietet kreative Lösungen zur Luftreinigung im Raum. Sämtliche Produkte werden komplett am Stammsitz entwickelt und produziert und vereinen technologische Innovation, Design und Qualität mit hoher Kreativität und italienischer Fertigungstradition. Nachhaltigkeit wird bei Falmec seit jeher konsequent täglich gelebt. Von den Gebäuden, die unter nachhaltigen Maßstäben konzipiert sind, über die Verwendung der Materialien bis hin zur Verpackung setzt Falmec seit Gründung auf einen grünen Fußabdruck.

