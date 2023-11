Creation EVO: Der neue authentische Designbelag von Gerflor. Nur mit ohne Vinyl.

Creation EVO, der Designboden ohne Kompromisse

Kreislauffähig, Cradle to Cradle Silber zertifiziert, optimale Raumluftqualität, 100% recycelbar, 35% Recyclinganteil und ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen – so präsentiert sich die neue Kollektion in 12 trendigen Dekoren in Holz und Stein.

Creation EVO Rhapsody Beige

Wie alle Designböden von Gerflor ist auch Creation EVO mit der matten ProtecshieldTM Oberflächenvergütung bestens geschützt gegen Mikroverkratzungen und kann ressourcenschonend und einfach gereinigt werden. Die Kollektion eignet sich für den privaten und auch gewerblichen Einsatzbereich (Europ. Klassifizierung 34-43).

Creation EVO Rhapsody Honey

Creation EVO gibt es klassisch zum Verkleben, passende Sockelleisten und Unterlagsmatten runden das Angebot optimal ab.

Creation EVO Skyline

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gerflor.at/produkt/creation-evo

Quelle: Gerflor