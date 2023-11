Novy Designleuchten in Mineral White – Struktur und Design durch neue Oberfläche

Die Novy Designleuchten in Mineral White passen in viele Küchen – ob als Regal mit integrierten LEDs, als Wandleuchte oder als Pendelleuchte über Kochinsel oder Esstisch. Die Leuchten überzeugen durch das hochwertige Design und die innovative Gestensteuerung.

Mineral White ist eine optisch wirksame Textur, die nicht nur das Design unterstützt, sondern auch sehr pflegeleicht und weniger anfällig für Fingerabdrücke ist. Die Leuchten mit ihrer ebenso innovativen wie praktischen Gestensteuerung sind bis drei Meter Breite erhältlich. Ob als Pendel- oder Wandleuchte oder integriert in ein Wandregal – sie passen optisch und technologisch hervorragend zu den Dunstabzügen und Kochfeldern von Novy. Vor allem in der Kombination mit kochfeldintegrierten Dunstabzügen und Muldenlüftern lassen sich harmonisch abgestimmte Beleuchtungskonzepte umsetzen.

Innovative Gestensteuerung

Highlight aller Leuchten ist die durchdachte Gestensteuerung, die Maßstäbe in puncto Komfort und Bedienung setzt. Das Licht mit einer Handbewegung anzuschalten, sieht sehr cool aus – hat aber auch große praktische Vorteile. Denn in der Küche sind die Hände oft fettig, die Beleuchtungssteuerung ohne Schalter, Apps oder Fernbedienung ist ein beeindruckender Komfortgewinn. Die intuitive Gestensteuerung der Designleuchten schaltet das Licht ein und aus, kann aber auch die Farbstimmung ändern. Die Pro-Version geht noch weiter: Hier kann der beleuchtete Bereich verkleinert, vergrößert oder verschoben werden – und das ohne Berührung, nur mit Handbewegungen.

Premium-Design in schwarz und weiß: Die Novy Designleuchten sind 2024 in zwei verschiedenen Texturen zu haben. Die edlen Alugehäuse in Mineral Black und Mineral White sind in 30 cm-Schritten bis jeweils drei Meter Breite erhältlich.

Die Designleuchten in Mineral White sind ab dem zweiten Quartal 2024 im Küchenfachhandel erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter Novy Designleuchten

Quelle: Novy