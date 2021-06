creativ salzburg 2021 – Kreativer Messestart in Salzburg

Trotz des familiären Charakters der diesjährigen creativ salzburg, mit rund 41 Ausstellern und insgesamt 70 vertretenen Marken aus dem In- und Ausland in den Messehallen 2 und 6, wurde den Fachbesuchern eine Vielfalt an Produkten zum Ansehen, Riechen, Fühlen und Bestaunen geboten.

Schon direkt nach Betreten der Halle offenbarten sich dem Besucher die Trends der kommenden Saison sowie handgefertigte Unikate: funkelnde und schillernde Dekodetails für den weihnachtlichen Festtagstisch, Trocken- und Kunstblumen für den verspielten Touch, schlichte sowie modische Wohnaccessoires für die heimeligen vier Wände oder die idyllische Wohlfühloase zuhause, Schmuck aus Holz, traditionelle, regionale Souvenirs, liebevoll gestaltete Papeterie, kreative Geschenkideen, und noch so vieles mehr.

Der Themenschwerpunkt X-Mas erstreckte sich über beide Messehallen und zauberte den Fachbesuchern ein wahres Weihnachts-Wunderland vor Augen. Von traumhaft glitzernden Christbaumkugeln und Dekoelementen sowie weihnachtlich schimmernden Tierfiguren über verspielte Accessoires und Kerzenhalter bis hin zu schlichten Tischgedecken und Holzwaren – Geschmäcker sind bekanntlich verschieden und so sind es auch die Trends für das kommende Weihnachtsfest.

Doch auch die Regionalität kam nicht zu kurz: Ob in Österreich hergestellter Holzschmuck oder Seifen in verschiedensten Formen und Duftrichtungen, hierzulande geschmiedete Kuhglocken, heimische Schnäpse, regional und nachhaltig produzierte Souvenirs sowie in liebevoller Handarbeit gefertigte Grußkarten oder Geschenkartikel. Zahlreiche kleinere und größere Aussteller zeigten mit ihren regionalen Erzeugnissen, welcher Trend – nicht zuletzt auch pandemiebedingt – zurzeit auf dem Vormarsch ist: regionale, nachhaltig produzierte Artikel aller Art!

Alexander Kribus, Geschäftsführer Messezentrum Salzburg, zieht freudig Bilanz: „Nach über 230 Tagen Messepause, durften wir am vergangenen Wochenende endlich wieder zurück zu unserem Kerngeschäft und die creativ salzburg veranstalten. Im direkten Gespräch mit unseren Ausstellern haben wir ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt bekommen, was aufgrund der unsicheren Ausgangslage bemerkenswert ist. Trotz vieler anfänglicher Fragezeichen, war die creativ-Premiere für uns als Veranstalter somit ein voller Erfolg!“

Zufriedene Aussteller

Die Aussteller selbst sind von der Qualität der Messe an sich sowie dem großen Interesse der Besucher begeistert. Hamid Yazdtchi, Geschäftsführer GILDE Gruppe: „Die Besucher genossen nach der langen, messefreien Zeit sichtlich wieder den persönlichen Geschäftskontakt sowie die Haptik der verschiedenen Produkte spüren zu können. Sie kauften gut ein und dankten es uns mit außergewöhnlich hohen Durchschnittswerten bei den einzelnen Aufträgen.“

Auch Lars Adler, Geschäftsführer HOFF-INTERIEUR GmbH & Co KG, geht hiermit d’accord: „Die Stimmung der Fachbesucher, nach gut siebenmonatiger Pause wieder eine Messe zu besuchen, war sehr positiv. Doch auch die Qualität der einzelnen Messestände spricht für die starke Motivation der gesamten Branche endlich wieder in direkten Kundenkontakt zu treten.“

Philip Lang, Geschäftsführer Lang Kunstgewerbe GmbH, stimmt ebenfalls mit ein: „Die positive Stimmung während der creativ unter Besuchern und Ausstellern, aber auch die kollegiale Zusammenarbeit mit den neuen Veranstaltern lassen uns mit großer Zuversicht auf die kommenden creativ-Veranstaltungen in Salzburg blicken. Die creativ 2021 war ein positiver Startschuss in die gemeinsame Zeit nach Corona.“

SAVE THE DATE – creativ salzburg 26.-28. August 2022

Nach reichlichen strategischen Überlegungen in enger Zusammenarbeit mit den Fachbeiräten, wird die creativ salzburg künftig nur mehr einmal jährlich stattfinden. Notieren Sie sich schon jetzt den Termin der nächsten Ausgabe der creativ salzburg in Ihrem Kalender: 26.-28. August 2022! Österreichs einzige Fachmesse für Geschenkartikel, Wohnaccessoires und Lifestyleprodukte wird im kommenden Jahr wieder parallel zur Tracht & Country stattfinden.

