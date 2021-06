ROTPUNKT KÜCHEN gewinnt Germand Brand Award 2021

„In der Kategorie ,Excellent Brands – Sustainable Brand of the Year‘ sind wir als ,Special Mention‘ prämiert worden, aus der Kategorie ,Excellent Brands – Interior & Living‘ gehen wir als ,Winner‘ hervor“, erklärt Sven Herden, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei Rotpunkt Küchen. Gemeinsam mit Julie Pitke, Geschäftsführerin der verantwortlichen Werbeagentur HOCH5 aus Bünde, nimmt Lena Steffen, Mitarbeiterin für Marketing bei Rotpunkt Küchen, den Award entgegen.

Der German Brand Award ist ein Wettbewerb des German Brand Institutes, das durch den Rat für Formgebung und die GMK Markenberatung gegründet wurde. Der Award wird seit 2016 in mehr als 60 verschiedenen Kategorien vergeben und zählt zu einem der wichtigsten deutschen Markenpreise. „Wir sind sehr stolz, gleich in zwei Kategorien eine Auszeichnung erhalten zu haben. Das zeigt uns, dass wir mit der Marke Rotpunkt Küchen auf dem richtigen Weg sind – sowohl im Hinblick auf unsere Außendarstellung als auch in Sachen Nachhaltigkeit. Gleichzeitig ist uns natürlich bewusst, dass wir uns in einem anhaltenden Prozess befinden und die konsequente Umstellung des Corporate Designs noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. So sind aktuell beispielsweise noch einige ältere Versionen unseres Logos im Umlauf“, so Sven Herden.

Knapp anderthalb Jahre ist es nun her, dass die Werbeagentur HOCH5 mit dem Relaunch des Corporate Designs beauftragt wurde. „Rotpunkt Küchen gehört schon seit fast einem Jahrzehnt zu unseren Kunden. Im Laufe der Zeit haben wir hautnah miterlebt, wie sich das Unternehmen und die Marke kontinuierlich weiterentwickelt haben. Es ist schön, dass sich diese Entwicklung nun auch im neuen Corporate Design widerspiegelt“, erklärt Julie Pitke. Andreas Wagner, geschäftsführender Gesellschafter ergänzt: „Dass wir außerdem mit den ergriffenen Maßnahmen zur Minimie-rung unseres ökologischen Fußabdrucks punkten konnten, freut mich ganz besonders. Seit 2017 arbeiten wir bei Rotpunkt Küchen mit dem Ansatz ,Vermeiden – Vermindern – Kompensieren‘ daran, klimaneutral zu fertigen. Es ist schön, dass die-ses Engagement auch über die Branchengrenzen hinaus wahrgenommen und angesehen wird. Auszeichnungen wie der German Brand Award spornen uns dazu an, das Unternehmen und die Marke immer weiterzuentwickeln.“

Aufgrund der Corona-Situation fand die Preisverleihung für den German Brand Award 2021 am 10. Juni 2021 virtuell statt.

Weitere Informationen finden Sie www.rotpunktkuechen.de

Quelle: Rotpunkt Küchen