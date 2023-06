creativ salzburg 2023 – mit starker Ausstellerbeteiligung

Diese exklusive Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Fachpublikum und versichert einzigartige Einblicke in die neuesten Trends und Neuheiten der Branche. Unter den Themenbereichen Trend, Alpin, Chic und Home werden Nachorder für Weihnachten 2023, Einblicke in die Neuheiten der Frühjahrssaison 2024 und das Ganzjahressortiment präsentiert.

Die diesjährige Fachmesse verspricht eine starke Ausstellerbeteiligung mit Stammausstellern, ehemaligen Ausstellern sowie neuen Unternehmen, die erstmals an der Veranstaltung teilnehmen. Die Bandbreite der vertretenen Unternehmen garantiert den Besuchern ein vielfältiges Angebot, das die gesamte Palette der Branche abdeckt. Von einzigartigen Geschenkideen über stilvolle Wohnaccessoires bis hin zu trendigen Lifestyleprodukten wird für jeden Geschmack und jedes Budget etwas geboten.

Aussteller der creativ salzburg 2023 finden Sie im Ausstellerverzeichnis unter www.creativ-salzburg.at/de/ausstellerverzeichnis/.

Neuheiten und Themenbereiche

In den Hallen 2 und 6 dreht sich alles um die Themenbereiche Trend & Home. Hier befinden sich Aussteller mit saisonalen Dekoartikeln, Papeterie für jeden Anlass sowie besondere Präsente, Spielwaren, Kerzen und Keramikartikel auch für Garten und Floristik. Raumdüfte und Wellnessprodukte verwandeln das Zuhause in eine Oase des Wohlbefindens. Die Vielfalt und Qualität der Produkte leitet zur Inspiration an und lässt einzigartige Schätze, die den individuellen Geschmack widerspiegeln in den Mittelpunkt rücken.

Darüber hinaus befindet sich in der Halle 1 der Bereich Chic und Alpin mit einer Vielzahl von Kunsthandwerks- und Geschenkideen aus der Region. Hier können lokale Handwerkskunst, originelle Souvenirs, kunstvoll gestaltete Keramikwaren, Textilien und vieles mehr entdeckt werden. Auch Schmuck, Modeaccessoires und Spielwaren finden hier ihren Platz. Diese einzigartigen Produkte sind nicht nur eine Bereicherung für den Store, sondern auch perfekte Geschenke.

Einen Einblick auf die Aussteller erlangt man bereits jetzt im creativ.Blog. Unternehmen geben hier einen ersten Vorgeschmack ihrer Produktwelt.

Side-Events und Sommerfest

Doch die creativ salzburg bietet mehr als nur eine Präsentation der neuesten Produkte. Die Messe wird durch Side-Events ergänzt, die ein abwechslungsreiches und inspirierendes Erlebnis bieten. Am Freitag, den 25. August, lädt das creativ Sommerfest die Aussteller und Besucher ein, den ersten Messetag in einer entspannten Atmosphäre ausklingen zu lassen. Hier bietet sich eine perfekte Gelegenheit, um in entspannter Atmosphäre – bei Live-Musik, erfrischenden Getränken und Köstlichkeiten – neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Geschäftsbeziehungen zu vertiefen. Als I-Tüpfelchen werden kostenlose Stadführungen am Samstagabend, den 26. August stattfinden.

Für beide Side Events ist eine verbindliche Anmeldung notwendig!

zur verbindlichen Anmeldung

Fachmesse und Tickets

Die creativ salzburg ist eine Ordermesse für Fachbesucher. Der Zutritt ist nur mit einem gültigen Branchennachweis möglich, Endverbraucher sind nicht zugelassen.

Um ein Online-Ticket zu erwerben, können Besucher dies bequem von zu Hause aus zum Preis von nur € 7,50 erledigen.

zum Ticketshop

Öffnungszeiten

Freitag, 25. August 2023 | 09:00 – 17:00 Uhr

Samstag, 26. August 2023 | 09:00 – 17:00 Uhr

Sonntag, 27. August 2023 | 09:00 – 17:00 Uhr

Weitere Informationen finden Sie unter www.creativ-salzburg.at

