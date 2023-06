Falmec präsentiert mit Monolith einen Dunstabzug in multifunktionalem Design

Das Design kombiniert die Dunstabzugshaube in einer völlig neuen Form mit einer Vielzahl von Funktionen. Das 90-cm-Abzugsmodul kann durch 30-, 60- und 90-cm-Ablagemodule in unterschiedlichen Formaten ergänzt werden, je nach individuellem Stil und Platzbedarf. Die Ablagemodule bieten nicht nur Platz für alltägliche Küchenutensilien, sondern enthalten auch Steck- und USB-Anschlüsse, um das Leben in der Küche so praktisch wie möglich zu gestalten.

Funktionale Eleganz

Um noch einfacher Ordnung zu schaffen, bietet Falmec eine Reihe von optionalem Zubehör für die Ablagefächer an, wie z.B. ein-, zwei- oder vierteilige Besteckkästen, Gewürzregale, Messerkästen und Schneidebretter aus natürlichem Buchenholz. Wie die Ablagemodule erscheint auch die Dunstabzugshaube in mattschwarzem Aluminium und polierten Glaspaneelen. Darüber hinaus ist das gesamte System mit einer Ambiente-Beleuchtung ausgestattet, die einen attraktiven Schwebeeffekt erzeugt und die Abgrenzung zu den anderen Elementen auf der Arbeitsplatte markiert.

Vielfalt und Komfort

Das Monolith-System kann sowohl mit Gas- als auch mit Induktionskochfeldern verwendet werden. Der Einbau erfordert nur eine Aussparung in der Arbeitsplatte mit der minimalen Grundfläche. Der leistungsstarke und leise bürstenlose Motor mit 800 m3/h (Energieklasse A++) wird über ein ergonomisches Touch-Panel mit drei Stufen und Booster-Einstellung gesteuert. Er lässt sich an der Vorder- oder Rückseite installieren, wobei die letztere Option den Platz im Inneren derEinheit optimiert.



Die Wartung ist äußerst einfach, da die Fett- und Geruchsfilter leicht zugänglich sind und von oben entfernt werden können. Für eine bessere Filterung bietet Falmec die Option Carbon.Zeo-Filter an, die die Vorteile von Aktivkohle und Zeolith für die Absorption von Verunreinigungen, Gerüchen und Feuchtigkeit kombinieren.

Neue Horizonte im Design

Monolith ist Teil der neuen Elements Kollektion – eine Reihe neuartiger Lösungen, die Technologie in einzigartigen Designelementen „verstecken“. Die Kollektion interpretiert das traditionelle Konzept der Dunstabzugshaube neu und verwandelt sie in eine modulare und multifunktionale Architektur, die vollständig in den Raum integriert ist. Das wegweisende Konzept ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Eigenentwicklungen, mit denen das Familienunternehmen Falmec aus Vittorio Veneto bei Treviso seit Gründung vor mehr als 40 Jahren die Küche revolutioniert. Damit eröffnen sich neue Horizonte im Design, um neue Räume zu schaffen, die immer eleganter und funktioneller werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.de

Quelle: falmec