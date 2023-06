HAILO Micro Garden: Microgreens aus der Schublade

Zuvor ungenutzte Flächen der Innenstädte werden von Freizeit-Gärtnern bewirtschaftet, die Kleingartenvereine haben Hochkonjunktur, jeder Zentimeter auf Balkons und Terrassen wird für Beete und Blumenkästen genutzt. Die Sehnsucht nach mehr Natur, mehr Grün trifft auf den Wunsch, dem Speiseplan selbst angebaute Lebensmittel hinzuzufügen.

Mit dem neuen Micro Garden von HAILO, dem ersten Einbausystem dieser Art, kann dieser Wunsch auch auf engstem Raum umgesetzt werden: Das Komplett-Set für den Miniatur-Garten in der Schublade greift neben der Urban-Gardening-Bewegung noch einen weiteren Trend der Zeit auf: Microgreens.

Microgreens für eine gesunde Ernährung

Als Microgreens werden die gesunden und nährstoffreichen Keimlinge von Gemüse- und Kräuterpflanzen bezeichnet. Die spezielle Aufzuchtart macht es möglich, dass die Pflanzen bereits nach wenigen Tagen geerntet und frisch verzehrt werden können. Dank ihrer vielfältigen Aromen sind sie die perfekte Ergänzung für Suppen, Sandwiches oder Salate. Sie sind dabei nicht nur schmackhaft, sondern versorgen den Körper mit wichtigen Vitaminen. So sind sie das perfekte Mittel, um Gesundheitsbewusstsein, Kulinarik und die Freude am Grün in den eigenen vier Wänden zu kombinieren.

Frische Vitamine einfach aus der Schublade zaubern

Der HAILO Micro Garden macht die Anzucht von Microgreens so sauber und platzsparend wie möglich. Der Minigarten ist ordentlich in der Schublade verstaut und kann dank App-Steuerung sowie automatisierter Belichtung und Belüftung aufwandsarm betrieben werden. Ein Lichtmodul mit spezieller Pflanzen-LED im Deckel sorgt für ideale Lichtverhältnisse, die mit dem automatischen Tag-Nacht-Zyklus noch optimiert werden. Um Abwechslung auf den Speisplan zu bringen, können zwei unterschiedliche Pflanzenprogramme gleichzeitig laufen. Vier herausnehmbare Schälchen sorgen dafür, dass die Nutzer stets mit den Microgreens ihrer Wahl versorgt sind. Gesteuert wird der automatische Garten smart über eine App, funktioniert aber im Standard-Programm auch „offline“. Das Einbausystem passt in Schubladen mit 60 Zentimeter Breite – und kommt ganz ohne Pflanzerde aus. Die Microgreens wachsen sauber und hygienisch dank Saatgut-Pads, die HAILO gemeinsam mit einem Start-up-Unternehmen anbietet – in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen, einzeln oder als Abo-System.

Die Hailo Micro Garden App

Quelle: Hailo