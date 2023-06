Preisverleihung des Red Dot Design Awards

Red Dot Gala im Essener Opernhaus

Um 17 Uhr öffneten sich die Türen des Aalto-Theaters für den ersten Programmpunkt des Tages: Die Red Dot Gala. Durch die Veranstaltung führte Professor Dr. Peter Zec, Initiator und CEO von Red Dot. Gemeinsam mit den Juroren Mårten Claesson, Adriana Monk und Gordon Bruce übergab er die Red Dot Trophys an die Sieger der höchsten Auszeichnung des Wettbewerbs, dem Red Dot: Best of the Best.

Der Red Dot-Geschäftsführer resümiert die Veranstaltung: „Die Red Dot Gala markiert einen besonderen Moment am Tag der Preisverleihung. Designer werden selten für ihre Leistungen geehrt. Häufig sind sie eher im Hintergrund für eine Marke tätig, arbeiten aber an Produkten, die uns alle im täglichen Leben begleiten. Dafür eine Auszeichnung zu erhalten, ist schon große Klasse. Dann noch den Schritt auf eine große Bühne machen zu können und für das eigens Geschaffene Applaus zu ernten, ist wahrlich außergewöhnlich. Diesen Moment zu begleiten ist eine große Freude. Ich bedanke mich bei unseren Teilnehmern dafür, dass sie uns ihr Vertrauen entgegenbringen und wir dadurch gemeinsam diese besonderen Augenblicke schaffen können.“

Nico Gerstmayer und das Aalto Ballett zeigten auf der Bühne ihre Performancekünste. Gerstmayer spielte das Stück „Attraction“ von Emmanuel Séjourné auf dem im Red Dot Award: Product Design 2023 ausgezeichneten Adams Alpha Marimbaphon. Das Aalto Ballett sorge mit Szenen aus dem Stück „Mutual Comfort“ von Edward Clug für Unterhaltung.

Designers‘ Night im Red Dot Design Museum – Vernissage, Party und Biergarten

Im Anschluss an die Gala wurde bis in die frühen Morgenstunden im Red Dot Design Museum weiter gefeiert. Bei hochsommerlichen Temperaturen war besonders der Biergarten gefragt, doch auch die Tanzfläche, auf der DJ CHRISSI D den feierwütigen Gästen zusätzlich einheizte, wurde gern in Anspruch genommen.

Während der Aftershow-Party hatten die Sieger zudem die Gelegenheit, ihre ausgezeichneten Produkte in einer der drei Sonderausstellungen im Museum zu entdecken. Damit waren sie die ersten Gäste, die „Milestones in Contemporary Design“ und „Design on Stage“ besuchen konnten. Die dritte Ausstellung ist eigens vom Red Dot: Design Team of the Year kreiert und trägt den Titel „Defy Logic – Der Logik trotzen.“.

Peter Zec und Peter Skillman

Abseits des Partytrubels waren, exklusiv für den Abend der Preisverleihung, in einer eigenen Halle die preisgekrönten Fahrzeuge ausgestellt. Darunter fanden sich die Modelle Ferrari 296 GTS, smart #1 und Toyota Prius. Für viel Aufmerksamkeit sorgte außerdem die AMAZONE Pantera 7004, eine selbstfahrende Feldspritze, mit ihrem über 36 Meter auslandenden Gestänge. Die Landmaschine war eindrucksvoll vor dem Red Dot Design Museum platziert und konnte dort von den Gästen bewundert werden.

Quelle: Red Dot