Das sind die Highlights der DOMOTEX – Home of Flooring

Die Weltleitmesse für Teppiche und Bodenbeläge öffnet vom 11. bis 14. Januar erneut ihre Tore in Hannover. Welche Besonderheiten während der 34. Ausgabe auf die Besucher*innen wartet, verrieten Saskia Krolop, Pressesprecherin der DOMOTEX und Sonia Wedell-Castellano, Global Director der DOMOTEX Events weltweit, während der jährlichen DOMOTEX Preview . Weitere Referenten waren die Interior Designerin und Trendexpertin Holly Becker, Geschäftsführer der Kronoflooring GmbH Markus Oberbauer, geschäftsführende Gesellschafterin der Paulig Teppichweberei Theresa Paulig und Vorstandsvorsitzender der MEGA-Gruppe Volker König.

Neben 1.000 Ausstellern aus 130 Nationen – darunter viele Marktführer wie Tisca Austria, ABC Italia, Javi Home, Rezas, Oriental Weavers, Merinos, Otto Golze, Lalee, Amorim, SwissKrono, MeisterWerke, Kronospan und Kaindl, Design Parquet, Republic, mFLor, Neuhofer, SELIT, Välinge sowie viele weitere – bietet die DOMOTEX eine Vielzahl inspirierender und informativer Sonderschauen, welche wichtige Impulse für das Tagesgeschäft aller Teilnehmenden geben. Dazu gehören unter anderem THE GREEN COLLECTION , der RETAILERS’ PARK und die Mood Spaces designed by Holly Becker . Ein besonderes Highlight der kommenden Veranstaltung bildet Insight Italy . Mit der neuen Sonderschau präsentiert die DOMOTEX – Home of Flooring erstmals einen Länderschwerpunkt und ermöglicht einen Einblick in die Trends, Designs und Innovationen der italienischen Teppich- und Bodenbelagsindustrie.

Insight Italy: Mit der DOMOTEX 2024 italienische Trends hautnah erleben

Im Januar 2024 erwartet die Besucher*innen die Premiere des neuen Insight-Konzepts. “Haben Sie sich schon mal gefragt, warum ein Material, ein Design oder ein konkretes Produkt in einem Land gut ankommt, in anderen aber nicht funktioniert? Unser Insight-Konzept geht diesen Fragen auf den Grund, indem Sie ein Land en détail kennenlernen”, erläutert Sonia Wedell-Castellano, und betont den intendierten Anspruch an die neue Sonderschau: “Wir möchten unseren Besucher*innen exklusive Einblicke in die einzelnen Märkte geben, um diese besser zu verstehen und sich darin zurechtzufinden. Darüber hinaus dient die Sonderschau als Impuls- und Inspirationsfläche und soll den Austausch innerhalb der Community fördern.”

What’s Insight Italy?

Den Auftakt bildet mit insgesamt 600 m² in den Hallen 2 und 22 das designaffine und kreative Italien. Mit außergewöhnlichen Trendpräsentationen der italienischen Designerin Camilla Bellini und der Interior Designerin Gaia Miacola, einer Ausstellung der Materialexpertin Materially, Kooperationen mit Interior- und Branchenmedien, einer gemütlichen Networking Area sowie inspirierenden Beiträgen im Konferenzprogramm DOMOTEX on Stage werden vor allem Architekt*innen, Interior Designer*innen und Einkäufer*innen alle Sinne einsetzen müssen, um Insight Italy zu erfassen.

“Mit Insight Italy gehen wir besonders auf die Bedeutung von Materialien in der Inneneinrichtung ein. Materialien und Design sind in Italien sehr wichtig. Durch Beiträge von Designern sowie Materialexperten wie Materially möchten wir neue Perspektiven und Ideen ermöglichen und zeigen, welchen Beitrag Italien bereits im Bereich nachhaltiger Teppiche und Bodenbeläge leistet”, erklärt Andreas Züge, General Manager Hannover Fairs International GmbH. Mit letzterem beschäftigt sich vor allem die Ausstellung “Il cielo in una stanza” (auf Deutsch “Der Himmel in einem Raum”), bei der Materially die Teilnehmenden mit auf eine Reise durch die italienische Forschung zu nachhaltigen Bodenbelagslösungen nimmt.

Nonstop von Mailand nach Hannover & zurück: Exklusive Charterflüge zur DOMOTEX

Für Besucher*innen aus Italien bietet die DOMOTEX 2024 im Zeitraum vom 10. – 13. Januar 2024 morgens und abends exklusive Direktflüge vom Flughafen Mailand Malpensa (MXP) nach Hannover (HAJ) an. Die Flüge können als Einzelstrecke oder inklusive Rückflug für 270 Euro pro Strecke über die folgenden Plattformen gebucht werden:

Die globale Community trifft sich im Januar

Seit Jahrzenten ist die DOMOTEX in Hannover Treffpunkt und Plattform der gesamten globalen Bodenbelagsindustrie und vereint als einziges Event weltweit erfolgreich die Welten der Teppiche und Bodenbeläge an einem Ort. Mit 1.000 internationalen Ausstellern und inspirierenden Sonderformaten bietet die Veranstaltung im Januar 2024 allen Messeteilnehmern nicht nur erneut einen umfassenden und unikalen Marktüberblick über alle Angebotssegmente, sondern beweist einmal mehr, dass sie weiterhin die bedeutendste Handels-, Innovations- und Trendplattform der Branche ist. Sonia Wedell-Castellano schloss ihren Beitrag zur DOMOTEX Preview mit einem Aufruf an alle Besucher*innen: “Kommen Sie zur DOMOTEX! Kommen Sie nach Hannover und informieren Sie sich über aktuelle Trends und Produktneuheiten und tauschen Sie sich mit Ausstellern und Teilnehmern aus. Es lohnt sich definitiv!“”

DOMOTEX | Home of Flooring -Die DOMOTEX 2024 findet vom 11. bis 14. Januar auf dem Messegelände Hannover statt.