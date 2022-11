Das sind die Trends für den Küchenbau

Trendfarbe: Grau

”Kombinieren” ist das Zauberwort. In vielen Küchen sieht man künftig gleich mehrere Materialien und Oberflächen in Kombination. Als Basis für den neuen Mix dienen ruhige, gedeckte Farben; vor allem Grau liegt im Trend. Wer mehr Farbe zeigen möchte, verwendet Grün – in allen Nuancen von Pistazie bis Tanne – oder Farben wie Ocker, Lila oder Rostbraun. Um die farbigen Möbelplatten zu verarbeiten, erhalten Tischler/Schreiner bei Ostermann Europas größtes sofort verfügbares Kantensortiment. Und auch für die angesagten Dekore und Unis findet man hier die passende Kante.

Die Fronten? Mix and match!

Fronten mit lebendigen Holzdekoren treffen immer häufiger auf natürliche oder knallige Unis. Lebendigkeit entsteht zudem auch durch das Spiel mit matten und glänzenden Elementen oder glatten und strukturierten Fronten. Dabei werden Rahmen- oder Rillenfronten gerne mit glatten Fronten in Stein- oder Holzoptik kombiniert. Ostermann bietet hier mit 3D-Fronten in Kassetten-, Rahmen- oder der angesagten Rillenoptik große Auswahl. Dasselbe gilt im Übrigen für die ebenfalls beliebten Fronten in Glasoptik. Hier gibt es mit Senosan Glass vielfältige Lösungen. Bei den Luxusküchen liegen Aluminiumfronten im Trend. Wer ausgefallene metallische Lösungen bevorzugt, findet bei Ostermann entsprechende Aluminiumfronten oder Fronten mit einer Arpa Fenix NTA-Oberfläche. Für die Bestellung der einbaufertigen Fronten können Tischler die Auswahl im Ostermann-Konfigurator treffen.

Alles im Griff?

Für Küchen im klassischen Landhausstil werden rustikal wirkende Designgriffe in dunklem Metall oder mit Goldtönen eingesetzt. Zum Trend passende Griffe findet man im Ostermann Online-Shop unter dem Suchbegriff „#Griffe2022“. Wer den Landhausstil reduziert umsetzen möchte, verzichtet auf Griffe und verarbeitet stattdessen Beschläge mit „Push-Funktion“ oder arbeitet mit Griffmulden. Letzte sind bei Ostermann in zahlreichen Farben und Oberflächen als Stangenware verfügbar und werden auf Wunsch auch auf Maß konfektioniert.

Kein Stilbruch: glatte Fronten und Rahmenfronten an einem Objekt

Ohne Licht geht nichts

Vitrinen mit integrierten Spots oder linearer Beleuchtung bringen Wohnlichkeit in die Küche. Wer keine Vitrinen einplant, setzt lineare Leuchten unterhalb von offenen Regalen oder Oberschränken ein. Eine Alternative oder zusätzliche Möglichkeit ist das neue hinterleuchtbare Relingsystem ”Eos”. Dieses schafft nicht nur Ordnung an der Nischenrückwand, es lässt sich auch für die indirekte Beleuchtung einsetzen. Auch in Sachen Lichtfarbe gibt es Neuheiten. So stehen ab sofort immer mehr Möbelleuchten mit extrawarmweißem Licht und damit extragemütlicher Lichtfarbe zur Verfügung.

Landhaus mit Licht: Rahmenfronten in mattem Grau, beleuchtete Vitrinen und Holzoberflächen mit lebhaften Maserungen verleihen dieser Landhausküche einen modernen Touch

Neue Anforderungen an Beschläge

Für dunkle Oberflächen verwendet man flächendeckend dunkle Scharniere, die man bei Ostermann sowohl von Grass als auch von Hettich in vielen Varianten erhält. Damit große Küchengeräte wie Thermomix & Co. von der Arbeitsplatte „verschwinden“, nutzt man Tablarauszüge hinter Fronten, Klappen oder Rollläden. Auch Ordnungssysteme für Auszüge und Schubkästen werden immer individueller. Hier finden Tischler/Schreiner bei Ostermann mit dem VarioOak-System oder mit konfektionierten Antirutschmatten praktische Lösungen. Besonderen Einblick ermöglichen Auszüge mit Glasinlays für Front- und Seitenelemente. Hier bietet Ostermann sogar die beleuchteten AvanTech You Illumination-Zargen fertig auf Maß konfektioniert an.

Die Küche Kueche mit dem Kinvaro T-Slim -mit einer linearen Beleuchtung – Künftig fast ein „Muss“

Neuheiten rund um die Spüle

Spülen und Armaturen passen sich farblich den Arbeitsplatten an oder werden als attraktiver Kontrast eingesetzt. In diesem Fall sind Schwarz oder metallische Farben wie Kupfer oder Gold angesagt. Auch weiße Elemente sieht man zunehmend. Mit Produkten der Marken Blanco, Franke oder Reginox bietet Ostermann seinen Kunden hier eine besonders große Vielfalt. Letzteres gilt natürlich gleichermaßen für die Vielzahl an Abfalltrennsystemen.

Spüle und Armaturen in der Trendfarbe schwarz

Quelle: Ostermann