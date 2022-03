Werden Sie Teil des Teams von MAPEI beim Wings for Life World Run und lassen Sie uns gemeinsam Spenden für die Rückenmarksforschung sammeln und einen Beitrag zur Heilung von Querschnittslähmung leisten! Das Startgeld fließt zu 100% in die Rückenmarksforschung.

Sport verbindet – Melden Sie sich im #TeamMAPEIAustria an und laufen Sie am 8. Mai um 13:00 Uhr mit!

