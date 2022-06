Das war das 28. QUESTER-Spargelfest!

Am 10. Juni lud Baustoff- und Fliesenhändler QUESTER KundInnen, LieferantInnen und FreundInnen des Hauses zum jährlichen Branchentreff. Mehr als 400 Gäste erschienen beim Spargelbauern Mazzucato-Theuringer in Raasdorf und genossen die entspannte Atmosphäre. Mag. Barbara Bernsteiner, die im Vorjahr die Geschäftsführung bei QUESTER übernahm: „Es war schön, hier alle wieder persönlich begrüßen zu dürfen. Das Spargelfest hat eine besondere Tradition in der Branche und bietet die ideale Gelegenheit zum Austausch abseits der täglichen Arbeitsroutine. Wir freuen uns auch über den Besuch aus den Bundesländern, der bestätigt, wie besonders diese Veranstaltung ist.“

Die ersten Gäste trafen bereits ab 11:00 Uhr ein und konnten sich bei einem Aperitif und kleinen Vorspeisen den ersten angeregten Gesprächen widmen. Für die köstlichen Spargelvariationen und süßen Meisterwerke zum Nachtisch sorgte Food Affairs. Die Winzer Wallner und Mauser aus Obersdorf im Weinviertel luden zur Weinverkostung in die Weinbar, und wer bis zum Abend blieb, konnte die österreichische Fußballnationalmannschaft im Spiel gegen Frankreich bei einer Liveübertragung aus dem Ernst-Happel-Stadion anfeuern. Bei angeregten Gesprächen und einer festlichen Stimmung konnten die Teilnehmenden den schönen Tag so richtig ausklingen lassen.

QUESTER Geschäftsführerin Mag. Barbara Bernsteiner (zweite von links) begrüßte KundInnen, LieferantInnen und FreundInnen des Hauses beim traditionellen Spargelfest.

Quelle: © Christian Mikes/QUESTER,