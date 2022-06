Große Begeisterung für ganzheitliche Planungen nolteneo überzeugt Messebesucher in Mailand

Unzählige Besucher strömten vom 7. bis 12. Juni auf den Stand in Halle 9, um sich von den Innovationen inspirieren zu lassen. Die Lust auf Messe und persönlichem Austausch nach der langen Pandemiepause war groß. Ebenso wie der Erfolg der Ausstattungslinie nolteneo, die hier in beeindruckender Weise inszeniert wurde.

Wer auf der EuroCucina die Präsentation moderner, wohnlicher Küchen erwartete, war bei Nolte Küchen genau richtig. Gezeigt wurden nicht nur Planungen aus dem Kernsortiment, sondern auch das exklusive Designkonzept von nolteneo. So können Planungen aufgewertet werden um im hochwertigen Bereich äußerst flexibel agieren zu können. Die Kombination von Eleganz und Vielseitigkeit, die sich nahtlos an das Kernsortiment anschließt und für ein hohes Maß an Individualität sorgt, eröffnet neue Wege im Verkauf. Alles aus einer Hand Beides – das Kernsortiment wie die neu konzipierte Ausstattungslinie – kam bei den Besuchern sehr gut an.

Eckhard Wefing, Christian Strohmayer (Wohnkultur)

Dabei wurde auch immer wieder das Standkonzept selbst hervorgehoben, wie Geschäftsführer Eckhard Wefing berichtet: „Wir haben nicht einfach nur Küche an Küche präsentiert, sondern immer auch den Übergang in den Wohnbereich aufgezeigt. So wurde schnell klar: Nolte Küchen kann mehr als Küchen. Spätestens beim Hauswirtschaftsraum, dem Ankleidezimmer und dem sich daran anschließenden Bad von Nolte SPA war unseren Gästen bewusst: Hier bekommt man alles aus einer Hand. Dieser ganzheitliche Ansatz und die authentische und zugleich stilvolle Präsentation haben dafür gesorgt, dass unser Stand während der gesamten Messe sehr gut besucht war und aus allen Bereichen positives Feedback kam.“

Messe hat sich gelohnt

Das internationale Publikum, der große Zustrom, der Erfolg des schlüssig aufeinander aufbauenden Sortiments – bei Nolte Küchen ist man mehr als zufrieden mit dem Auftritt in Mailand. Schon jetzt steht fest: Nach vierjähriger Pause hat sich die EuroCucina absolut gelohnt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nolte-kuechen.com

Quelle: nolte Küchen