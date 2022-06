Erfolgreiche Jubiläumsveranstaltung des Salone del Mobile

Die 60. Ausgabe des Salone del Mobile.Milano endete am Sonntag, den 12. Juni, nach der Pandemiepause. Und es war ein großer Erfolg! 2.175 ausstellende Marken, davon 27 % aus dem Ausland, mit 600 jungen Designern. Die Besucherzahl belief sich in sechs Tagen auf insgesamt 262.608 Besucher aus 173 Ländern, 61 % der Besucher kamen aus dem Ausland.

„Diese Ausgabe hat den internationalen Rahmen der Veranstaltung und den Zusammenhalt der Design-Community bestätigt“ , kommentierte Maria Porro, Präsidentin des Salone del Mobile.Milano. „Ein wichtiges Ergebnis, das durch die Teamarbeit der Branche und durch die Unterstützung des ICE möglich war. Damit konnten neuen Märkte mit digitalen Angeboten erschlossen werden, die es uns diese Woche wie in den vergangenen Monaten ermöglicht hat, mit neuen Ländern in Kontakt zu treten.“

Die Veranstaltung bestätigte, dass Qualitätsmöbel ihr wichtigstes globales Schaufenster im Salone haben und inwieweit sie in der Lage sind, Talente anzuziehen, Kreativität und Projekte zu erzählen und als hervorragender Ort für das Zusammenkommen, den Austausch und das Teilen von Ideen zu dienen, die Arbeit und Geschäft hervorbringen. Der Fokus auf Nachhaltigkeit hat den Salone in diesem Jahr zu einer internationalen Bühne für Geschäftsideen und technologische Lösungen gemacht, die im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zum Schutz der Umwelt, des Hauses und der effizientesten Nutzung von Ressourcen beitragen können. Dies ist nicht nur eine Frage der Worte. Grünes Denken wurde sowohl auf der Ebene der Organisation und des Managements der Veranstaltung als auch auf der Ebene der Forschung, des Wertvorschlags und der konkreten und bereits realisierbaren Lösungen, die von „Design with Nature“, dem SaloneSatellite und vielen Ausstellern präsentiert wurden, in die Realität umgesetzt.

Der Wunsch nach persönlichen Treffen

„Der Wunsch, wieder persönlich dabei zu sein, aber auch wieder in der Exzellenzschau unseres Know-hows Geschäfte zu machen, mit dem Fachpublikum als eigentlichem Protagonisten, war groß. Es gab viele Aufträge, die Erschließung neuer Märkte und die Festigung traditioneller Märkte. Der Salone hat bestätigt, dass es sich um ein Erfolgsrezept handelt, das nicht ignoriert werden kann“, sagte der Präsident von FederlegnoArredo Claudio Feltrin im Namen einer Lieferkette, die 70.000 Unternehmen mit 294.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von fast 50 Milliarden Euro umfasst. „Das Smart Home, die Erneuerung von Materialien, die Verflechtung von Tradition und Innovation mit dem Ziel der Nachhaltigkeit, die zunehmend als Wettbewerbshebel gesehen werden, zeigen praktisch, wie viel Unternehmen in diesen Jahren, wenn auch so schwierig, ohne Unterlass investiert haben blicken optimistisch in die Zukunft.“

Um zu informieren und einzubeziehen, umfasste der Plan, mit der internationalen Community des Salone del Mobile in Kontakt zu treten, alle Berührungspunkte der Plattform: Website, Newsletter, App, Push und soziale Netzwerke. Die von der digitalen Plattform während der Veranstaltungstage erzielten Ergebnisse waren äußerst positiv, unterstützt durch einen Aktivierungsplan, der in den vorangegangenen Wochen begonnen und durch die tägliche Planung von Inhalten unterstützt wurde. An der Front der sozialen Medien wurden 13,5 Millionen Konten erreicht, wobei mehr als 50.000 Inhalte von der Community unter Verwendung der offiziellen Hashtags (#salonedelmobile2022 und #salonedelmobile60th), 600.000 Videoansichten, 120.000 Interaktionen mit Inhalten und 25 Millionen Impressionen generiert wurden. Allein in der letzten Woche verzeichnete die Website 4,8 Millionen Seitenaufrufe mit durchschnittlich 100.000 täglichen Nutzern (69,2 % aus Italien, 30,8 % aus dem Ausland) und einem Anstieg der auf der Plattform registrierten neuen Nutzer um 42 %. Die Salone del Mobile.Milano-App, die die Anzahl der Downloads im Vergleich zu ihrer Einführung im September verdoppelt hat, hatte durchschnittlich 40.000 Scans, die mit dem Matchmaking-Service erstellt wurden, der für die direkte Verbindung von Unternehmen und Fachleuten, die Rho besuchen, verwendet wird.

Einen Bericht über den Salone del Mobile lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Wohnkultur, die Ende Juni erscheint.

Weitere Informationen finden Sie unter www.salonemilano.it/en

Quelle: Salone del Mobile