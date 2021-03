Dauerhaft Ozonfrei – dank Avitana-Plasmafilter

Kaltplasma-Filtersysteme von Avitana (Herford) sind hoch wirksam, effizient, sicher und geben gesundheitlich unbedenkliche, gereinigte Umluft in Nutzräume wie Küchen, Gaststätten oder Büros zurück. Das lässt der Hersteller kontinuierlich von spezialisierten, unabhängigen Instituten überprüfen. Brandneu liegt der Untersuchungsbericht des Leibniz-Instituts für Plasmaforschung und Technologien (Greifwald) vor, der am Testbeispiel Aira Rondo keine nachweisbaren Ozon-Emissionen in der gefilterten Luft ausweist.