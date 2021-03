interzum @home 2021 mit den neuesten Trendthemen „on air“

Was bewegt die Möbelbranche, mit welchen überraschenden Neuigkeiten warten die Zulieferunternehmen auf? Und vor allem: Was passiert als Nächstes, welche Geschäfte, welche Bedarfe, welches Umfeld erwartet die Branche in Zukunft? Diese Fragen beantwortet das digitale Eventprogramm auf der virtuellen interzum @home in den verschiedenen Stages. Trends digital live erleben dafür steht der On-Demand Content der 30 fachliche Vorträge und Workshops aus 11 Ländern. Internationale Top-Referenten wie Javier G. Fernandez (Singapore University of Design & Engineering), Steffen Salinger, CEO of Artemide und Prof. Dr. Harald Kloft (Institute for Structural Design, TU Braunschweig) sorgen für interdisziplinäre Impulse. Denn bei der interzum @home hat nicht nur das Business absolute Priorität – wichtig für den Erfolg der digitalen interzum ist auch welches „Food for Thought“ für den künftigen unternehmerischen Erfolg der Branche geboten wird.

Trends bei der Einrichung

Von Katrin de Louw (Trendfilter) wird die interzum Trend Stage gestaltet – die Top-Plattform für alle designrelevanten Trends der nächsten fünf Jahre rund um Möbeldesign und Einrichtung. Dabei spielt die gesellschaftliche Entwicklung als Impulsgeber der Marktentwicklung eine ebenso wichtige Rolle wie neue technische Möglichkeiten. Außerdem zeigt diese virtuelle Bühne alles über Material-, Oberflächen und Farbtrends, über ökologische und nachhaltige Produkte sowie Konzepte für die Einrichtung von morgen und übermorgen.

Auf der digitalen Bühne „Green Smart Materials“ präsentiert die von Dr. Sascha Peters gegründete Zukunftsagentur Haute Innovation nachhaltige Materialinnovationen und smarte Technologien mit großen Potenzialen für die Branche – zum Beispiel Strukturfarben für Holzoberflächen, 3D-gedruckte Holzfenster oder Stadtmobiliar, das die Luft von Feinstaub befreien kann. Auch der Wandel der gegenwärtigen Produktkultur zu einer Circular Economy wird facettenreich beleuchtet. Insgesamt 32 Vorträge sind geplant, 30 Referenten aus zehn Ländern – darunter aus Finnland, Israel, Mexiko, Singapur und Vietnam – geben die neuesten Insights.

Matratzen Recycling

Mit zunehmender Sensibilisierung für Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Carbon Footprint gewinnt auch die Wieder- und Weiterverwertung ausgedienter Matratzen an Bedeutung und steht deshalb im Fokus der Stage „Mattress Recycling“, die vom Ferdinand Holzmann Verlag kuratiert wird. Aktuell – so der ernüchternde Fakt – werden rund 35 Millionen Matratzen jedes Jahr allein in Europa entsorgt: auf Deponien oder in der Müllverbrennung. Deshalb bringt das Netzwerk rund um die Fachzeitschrift „Möbelfertigung“ die großen Namen der Matratzenindustrie auf die digitale Bühne – wie Auping, Agro International, BASF oder Mattes Ammann. Unterstützt wird die Stage dabei auch von einer Vielzahl internationaler Branchenverbänden, wie z.B. dem deutschen Matratzenverband oder der amerikanischen ISPA. Alle Zuhörer erwartet ein spannender Mix von Vorträgen und Podiumsdiskussionen.

Die Plattform und Konferenz für Design und Innovation „materials.cologne“ konzentriert sich auf den Schwerpunkt Material und Nachhaltigkeit. In Zusammenarbeit mit der interzum @home will Initiator Martin Beeh mit Fachreferaten internationaler Experten zu Materialthemen und in mehreren „Master Classes“ vor allem Designer, Architekten, Innenarchitekten sowie Entscheider aus innovativen Unternehmen ansprechen. „Anlässlich der Premiere der Zuliefermesse interzum als rein digitales Messeformat werden wir täglich eine Kurzzusammenfassung der Vorträge und Master Class-Ergebnisse bei materials.cologne.TV im Netz kommunizieren“, so Materialkundler und Designer Beeh zu einem neuen, zusätzlichen Feature der Konferenz.

Quelle: Messe Köln