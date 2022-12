DER KREIS: Erfahrener Vertriebsprofi für den Norden

Er folgt damit auf Sven Koopmann, der sich nach langjähriger Betreuung der norddeutschen DER KREIS-Mitglieder entschlossen hat, eine neue Herausforderung in der Industrie außerhalb der Verbandslandschaft zu übernehmen.

Der in Lüneburg beheimate Torben Loß bringt für seine neue Aufgabe in der Gemeinschaft der Küchenspezialisten jede Menge einschlägiger Erfahrung mit. Unmittelbar vor seinem Einstieg bei DER KREIS war er seit April 2018 im Außendienst bei Sedia Küchentechnik und vordem kurzzeitig bei einem Küchenfranchise-Unternehmen aktiv. Zuvor war er knapp fünf Jahre bei der berbel Ablufttechnik GmbH als Außendienstmitarbeiter bzw. Vertriebsleiter Nord im Einsatz.

Loß bringt für seine neue Tätigkeit – was sehr vorteilhaft ist – zudem fast elf Jahre Handelserfahrung mit ein, da er Studioleiter eines Küchenhauses in Lüneburg war. „Mit Torben Loß hat unser DER KREIS Vertriebsteam einen ausgewiesenen Vertriebsexperten gewinnen können, der beide Seiten – sowohl Handel als auch Industrie – kennt und sicherlich neue Impulse in der kompetenten Betreuung und Unterstützung unserer norddeutschen Mitglieder geben wird“, freut sich Ulf Triebener, DER KREIS Geschäftsführer Vertrieb & Marketing, auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem versierten Branchenprofi.

Torben Loß, Ansprechpartner der Küchenspezialisten von DER KREIS im Norden

Quelle: DER KREIS