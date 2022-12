DER KREIS & Küche Creativ: mit „Fly & Help“ für bessere Bildung

Geladen werden dabei 400 bis 450 Gäste aus der Politik, dem Bankenbereich, Bauträger, Immobilienmakler, die sich dort austauschen können. Im Herbst wird der Küchenspezialist Stefan Pallesch unter anderem durch Unterstützung der Organisation „Fly & Help“ aktiv:

„Fly & Help“ ist eine vom Unternehmer Reiner Meutsch gegründete Hilfsorganisation. Mit einem Partner ist dieser 360 Tage um die Welt geflogen, hat das Elend der Welt registriert und festgestellt, dass das Grundübel eine fehlende Schulbildung ist. So hat er angefangen Schulen zu bauen –mittlerweile sind dies an die 600. „Wir sind seit 2019 Co-Sponsor von Charity-Veranstaltungen für Fly & Help, etwa im Kino Bad Kreuznach, mit gut 300 Gästen aus der Region“, erläutert Küche Creativ-Inhaber Stefan Pallesch – am 09. November waren DER KREIS-Gründer Ernst-Martin Schaible, DER KREIS Geschäftsführer Ralph Leimbach und Klaus Speck (Geschäftsführer Euroteam) dabei.

Familie Pallesch und Ernst-Martin Schaible bei der Charity-Veranstaltung für Fly & Help in Bad Kreuznach

Zur Unterstützung der Aktivitäten von „Fly & Help“ hat DER KREIS Systemverbund dabei eine Spende in Höhe von 2.500 Euro getätigt. DER KREIS ist bei „Fly & Help“ bereits mit weiteren Aktivitäten an Bord: So unterstützte die Leonberger Verbundgruppe den privaten Rennfahrer Bernd Albrecht, der bislang mit der Renn-Viper für „Fly&Help“ am jährlichen 24-Stunden-Rennen auf dem legendären Nürburgring in der Eifel teilnahm. Ab dem kommenden Jahr wird DER KREIS erneut mit der etablierten Endverbraucher-Marke „kuechenspezialisten.de“ auf dem neuen Rennfahrzeug – einem sehenswerten Renn-Beetle – prominent vertreten sein. Sämtliche Erlöse aus dem Merchandising von kuechenspezialisten.de-Artikeln – letztes Jahr immerhin über 6.500 Euro – kommen der Hilfsorganisation zugute.

Aktueller Renn-Beetle für Fly & Help vor der DER KREIS Zentrale

Das Sponsoring dient zudem besonders dazu, die Bekanntheit von kuechenspezialisten.de kontinuierlich zu erhöhen und auf das Leistungsspektrum der DER KREIS Mitglieder hinzuweisen.

„Die Unterstützung der Reiner Meutsch Stiftung ‚Fly & Help‘ zur Errichtung neuer Schulen in Entwicklungsländern ist mir eine Herzensangelegenheit. Wir planen diesbezüglich weitere Aktivitäten im kommenden Jahr“, so Ernst-Martin Schaible mit klarer Zielsetzung für 2023.

Fly & Help Initiator Reiner Meutsch (r.) mit Fahrer Bernd Albrecht (m.) und DER KREIS Marketingleiter Robert Strunz beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring

