DER KREIS Österreich verstärkt das Team für Vertrieb und Marketing

Marco Contini (48), gebürtiger Tiroler mit italienischen Wurzeln, verstärkt seit September 2024 das Team von DER KREIS als neuer Regionalleiter für den Westen Österreichs. Der erfahrene Branchenkenner bringt einen beeindruckenden beruflichen Werdegang mit: Nach zahlreichen erfolgreichen Etappen in der Küchen- und Möbelbranche, sowohl in der Großfläche als auch im Fachhandel, wird er sein Know-how künftig bei den Küchenspezialisten von DER KREIS einbringen. Zuletzt verantwortete Contini als Hausleiter die strategische Weiterentwicklung eines renommierten Möbelhauses in der Region Salzburg.

Sarolta Csoka (24), die bereits seit Jänner 2024 erfolgreich bei DER KREIS tätig ist, übernimmt mit Jänner 2025 die Verantwortung für das Marketing & Eventmanagement. In ihrer neuen Funktion wird sie die Entwicklung und Umsetzung kreativer Marketingstrategien, insbesondere den Ausbau der Online-Strategie von kuechenspezialisten.at, vorantreiben. Außerdem wird sie wesentlich dazu beitragen, die Sichtbarkeit der 130 Küchenspezialisten von DER KREIS zu erhöhen.

„Ich freue mich, dass wir für beide Schlüsselpositionen zwei äußerst kreative Fachkräfte für unsere Verbundgruppe gewinnen konnten, die mit Ihren ausgewiesenen Kompetenzen, Flexibilität und viel Teamspirit, die erfolgreiche Zukunft von DER KREIS mitgestalten werden“, so Martin Laireiter, Geschäftsführer DER KREIS Österreich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.derkreis.at

Quelle: DER KREIS