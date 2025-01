Neue Touristenattraktion im Saarland – Villeroy & Boch Welt öffnet Türen für Besucher

Die Villeroy & Boch Welt bietet ein facettenreiches Markenerlebnis und ist damit mehr als ein Firmenmuseum. Gemeinsam mit der Alten Abtei und dem kürzlich eröffneten Outlet entsteht ein überregionales Ausflugsziel, das Gäste aus ganz Deutschland sowie den umliegenden Ländern anziehen soll.

Auf einer Fläche von mehr als 2.000 Quadratmetern erwartet die Gäste eine spannende Reise in die Welt von Villeroy & Boch: von abwechslungsreichen Rauminszenierungen bis hin zu faszinierenden Produktwelten und interaktiven Elementen. So ermöglicht die Villeroy & Boch Welt einen spannenden Blick in die Produktionsabläufe, lässt die Besucher in die Werkstatt eines Produktdesigners blicken und zeigt zentrale Innovationen und Designhighlights. Selbstverständlich dürfen auch die spannende Firmengeschichte und die Ausstellung historischer Keramik nicht fehlen. Das integrierte Outlet lädt dazu ein, Produkte aus dem Bereich Dining & Lifestyle direkt vor Ort zu erkunden und zu erwerben. Ein Besuch der Villeroy & Boch Welt macht die Verbindung von Tradition und Innovation, die das Unternehmen seit 277 Jahren prägt, greifbar und zu einem Erlebnis für alle Sinne.

