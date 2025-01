Gas runter, Hitze hoch – neuer effizienter Gasgrill von RÖSLE

Das VARIO+ Grillrostsystem beim RÖSLE ALLFLAME Peer 3 ermöglicht vielfältiges Grillen, z.B. mit dem Wok

Gleich vier Modelle mit dem neuen Brennersystem sind ab 17. März 2025 im edlen, mattschwarzen Design erhältlich und bestechen mit unterschiedlichen Features wie CRISPZONE, PRIMEZONE und BACKBURNER. Der extra große Glaseinsatz bietet freien Blick auf das komplette Grillgut, Designtasten für Zündung und Licht verleihen einen Hauch von Luxus.

RÖSLE bringt eine neue Gasgrill-Serie auf den Markt, die in Sachen Leistung und Effizienz ihresgleichen sucht. Das innovative Brennersystem HEATSPIRE schafft höhere Temperaturen bei gleichem Gasverbrauch. Schnelles Aufheizen sowie massive Wärmeverteiler sorgen zusätzlich für perfekte Grillergebnisse. Kalte oder heiße Zonen gibt es nicht mehr, Fleisch, Fisch und Gemüse garen an jeder Stelle bei identischer Temperatur. Durchdacht und effizient ermöglichen die ALLFLAME Grillgeräte so eine präzise Kontrolle über den Grillprozess und sparen dabei Betriebskosten.

CRISPZONE, PRIMEZONE, BACKBURNER – extra heiße Features

Gleich vier Modelle der ALLFLAME Serie bringt RÖSLE ab 17. März 2025 auf den Markt:

Der Gasgrill ALLFLAME Peer 3 kommt mit drei HEATSPIRE Brennern (je 3,5 kW) daher und punktet mit seiner exklusiven CRISPZONE, die 30 Prozent mehr Power auf die gleiche Grillfläche bringt. Der zusätzliche Zwischenbrenner mit 3,0 kW sorgt für schnelles Aufheizen und Temperaturen bis 450 °C – so werden Steaks außen schön kross und bleiben im Inneren saftig und zart. Dank klappbarer Seitentische ist der Peer 3 kompakt und platzsparend.

kommt mit drei HEATSPIRE Brennern (je 3,5 kW) daher und punktet mit seiner exklusiven CRISPZONE, die 30 Prozent mehr Power auf die gleiche Grillfläche bringt. Der zusätzliche Zwischenbrenner mit 3,0 kW sorgt für schnelles Aufheizen und Temperaturen bis 450 °C – so werden Steaks außen schön kross und bleiben im Inneren saftig und zart. Dank klappbarer Seitentische ist der Peer 3 kompakt und platzsparend. Beim Model Prime 4 mit vier HEATSPIRE Brennern (je 3,5 kW) heizt die PRIMEZONE (4 kW) im Seitentisch kräftig ein. Temperaturen bis 800 °C schaffen die perfekten Bedingungen für extra scharfes Anbraten – unvergleichlich krosse Kruste und perfektes Grillbranding garantiert.

mit vier HEATSPIRE Brennern (je 3,5 kW) heizt die PRIMEZONE (4 kW) im Seitentisch kräftig ein. Temperaturen bis 800 °C schaffen die perfekten Bedingungen für extra scharfes Anbraten – unvergleichlich krosse Kruste und perfektes Grillbranding garantiert. Der ALLFLAME Hero 4 wartet zusätzlich zu den vier HEATSPIRE Brennern und der PRIMEZONE mit einem BACKBURNER (3,0 kW) für Köstlichkeiten vom Drehspieß aller Art auf. Hähnchen und Braten bräunen hier perfekt, dank der richtigen Hitzeverteilung und konsistenten Garstufen. Das durchdachte Design ermöglicht zudem eine mühelose Reinigung.

wartet zusätzlich zu den vier HEATSPIRE Brennern und der PRIMEZONE mit einem BACKBURNER (3,0 kW) für Köstlichkeiten vom Drehspieß aller Art auf. Hähnchen und Braten bräunen hier perfekt, dank der richtigen Hitzeverteilung und konsistenten Garstufen. Das durchdachte Design ermöglicht zudem eine mühelose Reinigung. Extra viel Grillfläche gibt es bei der Gasgrill BBQ-Station ALLFLAME Hero 6. Gleich sechs HEATSPIRE Brenner (je 3,5 kW) liefern schnelle, gleichmäßige Hitze bei geringem Gasverbrauch. Der BACKBURNER (3,0 kW) sorgt gleichzeitig für Saftiges vom Spieß: Die Methode ist besonders schonend, intensiviert den natürlichen Geschmack und verhindert das Austrocknen des Fleisches.

Ansprechendes Design: Robustheit und Stil vereint

Die vier ALLFLAME Gasgrills kommen im edlen, mattschwarzen Design daher. Der Alu-Druckguss der Deckelseiten, Control Panels sowie der Seitenteile der Brennkammer vereint Robustheit mit Stil. Zweifarbig beleuchtete Drehknöpfe verleihen dem Grillerlebnis dabei einen Hauch von Luxus. Der 30 Prozent größere Glaseinsatz bietet einen uneingeschränkten Blick auf das Grillgut.

Faktencheck Gasgrill BBQ-Stations ALLFLAME



Peer 3 – 50mbar Prime 4 – 50mbar Hero 4 – 50mbar Hero 6 – 50mbar Artikelnummer 251051 251052 251053 251054 UVP 699,00 € 899,00 € 999,00 € 1199,00 € Brenner 3 HEATSPIRE

(je 3,5 kW) 4 HEATSPIRE

(je 3,5 kW) 4 HEATSPIRE

(je 3,5 kW) 6 HEATSPIRE

(je 3,5 kW) CRISPZONE

(3 kW, bis 450 °C) x PRIMEZONE

(4 kW, bis 800 °C) x x x BACKBURNER

(3 kW) x x VARIO+ Grillrostsystem x x x x Hauptgrillfläche 60 × 45 cm 70 × 45 cm 70 × 45 cm 92,5 × 45 cm Warmhalterost 60 × 16 cm 70 × 16 cm 70 × 16 cm 92,5 × 16 cm Extras klappbare Seitentische, Besteckhalter, zweifarbig beleuchtete Drehknöpfe Durch innenliegende Aufnahme des Drehspießes zeitgleiche Nutzung der PRIMEZONE ohne Einschränkung möglich, Besteckhalter, zweifarbig beleuchtete Drehknöpfe

Ein neues, innovatives Brennersystem ermöglicht bei den RÖSLE ALLFLAME Gasgrills höhere Temperaturen bei gleichem Gasverbrauch. Modell im Bild: RÖSLE ALLFLAME Hero 4

Weitere Informationen finden Sie unter www.roesle.com

Quelle. RÖSLE