Der neue Volvo EX60. Das war die exklusive Österreich-Premiere.

Der fünfsitzige Volvo EX60 verbindet viel Platz und Vielseitigkeit für die ganze Familie mit einem wegweisendenBedien- und Nutzererlebnis; er macht Schluss mit Reichweitenangst und bietet das markentypisch hoheSicherheitsniveau. Und er ist der erste Volvo im weltweit größten Elektroauto-Segment und bietet damit die Chance fürdas Unternehmen, seine Zielgruppe und seinen Marktanteil im Markt für Elektrofahrzeuge erheblich zu vergrößern.

Bis zu 810 Kilometer kann der neue Volvo EX60 mit einer einzigen Ladung zurücklegen und fährt damit weiter alsjedes andere Elektroauto, das Volvo Cars jemals gebaut hat. Auch mit seiner Ladegeschwindigkeit setzt er neueMaßstäbe: Eine kurze Kaffeepause reicht aus, um das Auto wieder aufzuladen und weiterzufahren. An 400-kW-Schnellladestationen kann der Volvo EX60 in nur zehn Minuten eine Reichweite von bis zu 340 Kilometern nachladen. Mit anderen Worten: Der Volvo EX60 verwandelt Reichweitenangst in Langstreckenkomfort und zeigt, dass derUmstieg auf Elektroantrieb keine Kompromisse mehr erfordert. Aus der Verbindung von Design und Technik, Hardwareund Software ist ein Fahrzeug entstanden, das in Sachen Reichweite mit vielen Benzinfahrzeugen mithalten kann.

Der neue Volvo EX60 ist mit drei verschiedenen Antriebsvarianten erhältlich. Die Variante P12 AWD Electric bietet eineReichweite von bis zu 810 Kilometern, während der P10 AWD Electric eine Reichweite von bis zu 660 Kilometererreicht. Die Variante P6 Electric mit Hinterradantrieb bietet bis zu 620 Kilometer Reichweite. Insgesamt ist der VolvoEX60 in sechs attraktiven Varianten erhältlich, die alle Bedürfnisse und Lebensstile abdecken.

Zusätzliche Sorgenfreiheit gewährt die 10-jährige Batteriegarantie. In Schweden bietet Volvo für das Modell zudemdrei Jahren kostenloses Laden zu Hause an. Dieses Angebot gilt ab sofort für Privatkunden in Schweden, bevor es aufandere Märkte ausgeweitet wird.

Der Volvo EX60 basiert auf der neuen Elektro-Architektur SPA3 und verfügt über das Core Computing SystemHuginCore von Volvo Cars. Es setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Skalierbarkeit, Modularität, Fertigungseffizienz undKosten. Die Cell-to-Body-Technologie, selbst entwickelte E-Motoren der nächsten Generation, ein neues Design für dieBatteriezellen und das Megacasting-Verfahren in der Produktion steigern Energieeffizienz und Reichweite und senkengleichzeitig das Gewicht.

All diese Maßnahmen tragen auch dazu bei, dass der Volvo EX60 den niedrigsten CO2 -Fußabdruck allervollelektrischen Volvo Fahrzeuge erreicht – auf dem Niveau des deutlich kleineren Volvo EX30.

Skandinavisches Design verbunden mit Zweckmäßigkeit

Der neue Volvo EX60 führt die skandinavischen Designprinzipien des Unternehmens weiter in das Zeitalter derElektromobilität. Er kombiniert ein stilvolles, selbstbewusstes und effizientes Außendesign mit natürlichen,hochwertigen Materialien im Innenraum.

Die flache Front, die abfallende Dachlinie und die sich verjüngenden Karosserieseiten verbessern die aerodynamischeEffizienz. Dadurch gleitet der Volvo EX60 mit einem sehr wettbewerbsfähigen Luftwiderstandsbeiwert von 0,26 durchdie Luft, was zu seiner herausragenden Reichweite beiträgt.

Im ruhigen und hochwertigen Innenraum punktet der Volvo EX60 mit hoher Vielseitigkeit und Praktikabilität. Der langeRadstand und der flache Boden schaffen großzügige Beinfreiheit im Fond; der große Kofferraum und verschiedeneintelligente Staufächer bieten viel Platz für das Unterbringen kleiner und großer Gegenstände.



Ein Premium-Audiosystem von Bowers & Wilkins mit 28 Lautsprechern macht den Volvo EX60 zur perfekten Wahl fürMusikliebhaber. Erstmals in einem Volvo kommen dabei auch Lautsprecher in den Kopfstützen aller vier Hauptsitzezum Einsatz. Zudem ist der Volvo EX60 das erste Modell der Marke, in dem Apple Music mit Dolby Atmosvorinstalliert ist und ein beeindruckendes räumliches Klangerlebnis bietet.

Ein natürlicher Gesprächspartner

Als das bislang intelligenteste Auto des Unternehmens ist der Volvo EX60 mit modernster Technik ausgestattet, diedas Leben hinter dem Steuer einfacher macht. Der Volvo EX60 enthält die neueste Version von HuginCore: Das CoreComputing System von Volvo Cars befähigt das Auto zum Denken, Verarbeiten und Handeln. HuginCore verkörpertden menschenzentrierten Technikansatz von Volvo Cars und kombiniert Eigenentwicklungen mit der Zusammenarbeitmit führenden Technik-Unternehmen wie Google, NVIDIA und Qualcomm Technologies Inc.

Als erstes Modell der Marke ist der vollelektrische Premium-SUV mit Gemini ausgestattet, dem neuen KI-Assistentenvon Google. Gemini ist tief in das Fahrzeug integriert und ermöglicht natürliche und personalisierte Gespräche, ohnedass man sich bestimmte Befehle merken muss. Die Einführung von Gemini spiegelt die langjährige Beziehungzwischen Volvo Cars und Google wider und unterstreicht den Status von Volvo Cars als führender Entwicklungspartnerund eine der Referenz-Hardwareplattformen für Android™ Automotive OS.

Eines der sichersten Autos auf dem Markt

Als echter Volvo gehört der neue Volvo EX60 zu den sichersten Fahrzeugen auf dem Markt. Er steht für die reinsteForm des Volvo Cars Safety Standard, der über offizielle Vorschriften und Bewertungsanforderungen hinausgeht. DankHuginCore erreicht der Volvo EX60 ein neues Sicherheitsniveau: Eine Vielzahl von Sensoren erfasst und bewertetkontinuierlich die Fahrzeugumgebung und sorgt für ein klares und präzises Verständnis des Umfelds.

Das Herzstück der Sicherheitsstruktur des Volvo EX60 ist die mit Borstahl verstärkte Sicherheitszelle. Im Innenraumsorgen modernste Rückhaltesysteme für optimalen Schutz – darunter auch der multi-adaptive Sicherheitsgurt: eineweltweit einzigartige und preisgekrönte Sicherheitsinnovation von Volvo Cars, die besonders intelligenten undindividuellen Schutz auf den Vordersitzen bietet.

Und schließlich ist der Volvo EX60 so konzipiert, dass er sich im Laufe der Zeit weiter verbessert. Regelmäßige Over-the-Air-Updates machen ein Auto, das vom ersten Tag an großartig ist, mit der Zeit immer noch besser.

Der Volvo EX60 kann ab sofort auf den europäischen Märkten bestellt werden, der US-Markt folgt im späten Frühjahr.Die Produktion beginnt im Frühjahr im Volvo Werk in Schweden. Die ersten Auslieferungen an Kunden der VariantenP6 und P10 beginnt in diesem Sommer, der P12 folgt kurz darauf.

Hohe Nachfrage: Produktion für den neuen vollelektrischen Volvo EX60 wird ausgeweitet

Volvo Cars weitet die Produktion für den neuen Volvo EX60 aus: Angesichts der hohen Nachfrage nach dem vollelektrischen Mittelklasse-SUV in Schweden und weiteren wichtigen Märkten reagiert der schwedische Premium-Automobilhersteller und erhöht die Kapazitäten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.volvocars.com/at

Quelle: Volvo Cars Austria