Energiesparmesse 2026: Deutlicher Aufschwung und starke Signale für Energie, Bau und Mobilität

Von Ausstellerseite wurde dabei nicht nur die Anzahl, sondern vor allem die hohe Qualität der Fachbesucher aus allen Bundesländern sowie der privaten Bauherren und Sanierer besonders hervorgehoben. Mit zahlreichen neuen Themen, Gemeinschaftsausstellungen, Sonderschauen und inhaltlichen Schwerpunkten zeigte die Fachmesse zudem klar, dass sie auf dem richtigen Weg ist und sich konsequent weiterentwickelt.

Klare strategische Ausrichtung durch den Fachbeirat

Im Rahmen der Messe fand die erste Sitzung des neu formierten Fachbeirates der Energiesparmesse Wels statt. Vertreterinnen und Vertreter der zentralen Stakeholder aus Energie, Heizung und Sanitär bestätigten dabei geschlossen den Messeerfolg und die strategische Ausrichtung der Fachmesse als die in Österreich führende Plattform für Installation, Energie und Gebäudetechnik. Alle relevanten Partner sind überzeugt: Die Energiesparmesse positioniert sich mit ihrem klaren Fokus auf die SHK-Branche zukunftsorientiert, unabhängig, zentral gelegen und marktnah. Gemeinsam wurde ein sehr positives Resümee der Fachtage gezogen und zahlreiche neue Ideen für die strategische Weiterentwicklung der Fachmesse, des Rahmenprogramms sowie zusätzlicher Side-Events erarbeitet. Es gibt viele konkrete Ansätze und innovative Impulse – nun gilt es, diese gemeinsam mit der Branche Schritt für Schritt umzusetzen und die Messe konsequent weiterzuentwickeln.

Fachmesse mit internationaler Strahlkraft

Ein starkes inhaltliches Fundament bildeten die World Sustainable Energy Days des OÖ Energiesparverbands mit über 650 internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus mehr als 60 Ländern. Damit wurde Wels erneut zur internationalen Drehscheibe der Energiewende.

Wo sich die Branche trifft

Branchenvertreter nutzten die Fachmesse einerseits als Informationsplattform über Neuheiten und Trends. Sie suchten andererseits den intensiven fachlichen Austausch und vernetzten sich abseits der Messestände bei diversen Abend-Veranstaltungen und Netzwerktreffen. Dazu luden einerseits die Gemeinschaftsstände der Bundesinnung mit OaseBad und Zukunftsforum SHL, des VIZ – Verbands der Installationszulieferindustrie („VIZ Partnerstand“) und des WPA – Verband Wärmepumpe Austria („Kompetenzzentrum Wärmepumpe“) ein, als auch Abendveranstaltungen wie der Netzwerkabend der Installation, dem Kamingespräch mit der Keynote des Zukunftsforschers Matthias Horx und natürlich auch bei den Treffen der Landesinnungen.

Neue Messehalle 22 als sichtbares Zeichen der Weiterentwicklung

Mit der Eröffnung der neuen Messehalle 22 erhielt der Bau-Bereich eine moderne, nachhaltige Heimat. Die Halle im Niedrigstenergiestandard überzeugte Aussteller wie Besucher gleichermaßen. Die positive Stimmung in der Bauhalle spiegelte den allgemeinen Aufwärtstrend wider: Häuslbauer informierten sich intensiv über Baustoffe, Fenster, Dachsysteme, Fertighäuser, Innenausstattung und Smart-Home-Lösungen. Viele Unternehmen hoben hervor, dass die Besucher gezielt zur Entscheidungsfindung kamen – ein klares Zeichen für Investitionsbereitschaft.

Erfolgreiche Premiere der E-CAR Days

Ein besonderes Zukunftssignal setzte die Energiesparmesse 2026 mit der Premiere der E-CAR Days in Halle 21. Namhafte Marken und Autohäuser präsentierten eine Vielzahl an Modellen aktueller Elektrofahrzeuge, während Fachaussteller Lösungen rund um Ladeinfrastruktur, Energiemanagement und die Kombination von Photovoltaik, Speicher und Elektromobilität vorstellten. Besonders gefragt waren Beratungen zu Fördermöglichkeiten, Ladeinfrastruktur im Mehrparteienhaus und die Kombination von PV-Anlagen und E-Auto. Die hohe Besucherfrequenz und zahlreiche qualifizierte Gespräche bestätigten, dass Elektromobilität zunehmend in der Bevölkerung ankommt. Mit den E-Car-Days wurde nicht nur ein starkes Zeichen für nachhaltige Mobilität gesetzt, sondern auch die Bedeutung von Kooperation und Vernetzung zwischen Energie-, Bau- und Mobilitätsbranche unterstrichen. Die E-CAR Days ergänzten das Messekonzept ideal und sollen thematisch weiter ausgebaut werden.

Persönliche Beratung bleibt Schlüssel zum Erfolg

Zahlreiche Aussteller betonten, dass die Energiesparmesse die beste Gelegenheit sei, um in kurzer Zeit mit vielen qualifizierten Kontakten ins Gespräch zu kommen. Das direkte Feedback von Endkunden und Fachpartnern, das Netzwerken innerhalb der Branche sowie die Möglichkeit, Innovationen persönlich zu präsentieren, ist die große Stärke des Messe-Originals. Die Kombination aus Fachbesuchertagen und Publikumstagen erwies sich erneut als Erfolgsmodell. Installateure, Planer, Energieberater und Entscheidungsträger nutzten die Messe ebenso intensiv wie private Bauherren, die konkrete Investitionsentscheidungen vorbereiteten.

Klare Impulse für die Branchen

Die Energiesparmesse 2026 hat eindrucksvoll gezeigt, dass sich die Branchen im Aufschwung befindet. Die hohe Besucherzahl, die starke Präsenz junger Häuslbauer und Sanierer sowie die Vielzahl konkreter Projektanfragen unterstreichen die Relevanz der Messe als zentrale Entscheidungsplattform. Mit der erfolgreichen Premiere der E-CAR Days, der Eröffnung der neuen Messehalle 22 und einem breit gefächerten Fach- und Rahmenprogramm setzte die Energiesparmesse starke Impulse für nachhaltiges Bauen, effiziente Energietechnik und zukunftsorientierte Mobilität.

Die Stimmung unter den Ausstellern ist eindeutig: Man blickt mit Zuversicht nach vorne – und freut sich bereits auf die Energiesparmesse 2027.

Energiesparmesse 2027

– 5. März: SHK-Fachtage März: Bau-Fachtag – 7. März: Publikumstage

Weitere Informationen finden Sie unter www.energiesparmesse.at

Quelle: Messe Wels