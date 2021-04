Der Salone del Mobile 2021 wird fortgesetzt

Die neunundfünfzigste Ausgabe des Salone del Mobile.Milano findet vom 5. bis 10. September 2021 statt. Es handelt sich um eine völlig neue Veranstaltung, die sich auf die Förderung der neuesten Produkte, Technologien und Projekte der Unternehmen konzentriert. Es wird „die Fäden“ eines persönlich unterbrochenen Gesprächs aufgreifen und gleichzeitig die Beziehungen und den Kontakt zum Markt, zu Fachleuten, Kunden und Fans intakt lassen.

Nach einer konstruktiven internen Debatte und viel Planung in den letzten Wochen, die mit allgemeiner Zustimmung und einstimmiger Abstimmung abgeschlossen wurde – und in der die Stärken der Messe, ihre historischen und symbolischen Werte, sowohl aktuelle als auch zukünftige, ihre Die Kohärenz mit dem Programm zur Wiederbelebung der italienischen Wirtschaft unter der Leitung der neuen Regierung, das bedeutende Allround-Abkommen, die Erwartungen sowohl eines Fachmanns als auch einer allgemeinen Öffentlichkeit in Italien und auf der ganzen Welt wurden analysiert – die Exekutive des Salone del Mobile.Milano hat die nächsten Schritte für die Organisation der nächsten September-Ausgabe festgelegt.

Der Plan für die Veranstaltung 2021, der ursprünglich der Präsidentschaft des Ministerrates und anschließend allen italienischen nationalen und territorialen Institutionen bekannt gegeben und mit unserer langjährigen Partnerin Fiera Milano geteilt wurde, wird von einem anvertraut und koordiniert international renommierter Kurator und wird sich bemühen, Verbindungen, Beziehungen und konkrete Aktivitäten mit dem finanziellen und sozialen Gefüge zu stärken, das die Zentralität und Bedeutung des Salone del Mobile.Milano anerkennt.

Der Salone, der allen ausstellenden internationalen und italienischen Unternehmen offen steht, findet auf der Rho Fiera Milano statt und bietet Ausstellungen und thematische Veranstaltungen, die in Produkte und Neuheiten der letzten 18 Monate integriert sind und mit der brandneuen digitalen Plattform in Dialog treten in Kürze enthüllt werden. Alle Präventions- und Sicherheitsrichtlinien und -verordnungen zur Regelung von Messen werden eingehalten.

Wir glauben, dass die Ernennung zum 5. September eine beträchtliche Anzahl von Bewerbungen potenzieller Aussteller hervorbringen und eine globale Vertretung von Branchenprodukten, Beispielen für Spitzenleistungen und Innovationen gewährleisten wird. Der sachliche Beitrag einer historisch produktiven, dynamisch dynamischen und proaktiven Region wird sicherstellen, dass die Initiativen und Veranstaltungen fortgesetzt werden und eine Atmosphäre und ein Umfeld schaffen, die die neunundfünfzigste Ausgabe des Salone del Mobile.Milano zu einer wirklich einzigartigen globalen Veranstaltung machen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.salonemilano.it

Quelle: Federlegno Arredo Eventi SpA