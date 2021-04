Reed Exhibitions lädt zum „Wohnen & Interieur Day@Home“ und „WIM Day@Home“ ein

Als Marktführer ist Reed Exhibitions längst auf den Zug der digitalen Konzepte aufgesprungen. „Agilität, umsichtige Planung sowie unternehmerische Verantwortung sind die Basis für unsere Aktivitäten,“ so Edi Seliger, Head of Operations Living and Construction. „Wir haben bereits einige Messen digital umgesetzt und können auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz für die Umsetzung unseres digitalen Wohnevents zurückgreifen.“