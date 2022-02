Der Schaffner Gartenmöbel Katalog 2022 zeigt viele Neuheiten

Seit 68 Jahren liefert Schaffner wert- und wetterbeständige Gartenmöbel. Es gibt das typisch schlichte Schweizer Design, Retro Design oder eine bunte Farbwelt die ausschließlich in der Schweiz hergestellt wird. Natürlich ist das ergonomische Sitzen in erholsamer Gartenatmosphäre der Mittelpunkt. Die passenden Tische sind in Metall, Email oder elegantem 8 mm Fiberglas gefertigt.

Beim neuen Tisch „Rigi Email“ wird Titanstahl mit geschmolzenem Glas beschichtet und bei 850 Grad Celsius eingebrannt. Die mehrfachen Auszeichnungen mit dem German Brand Award bestätigen die Beständigkeit der Marke Schaffner. Auch im Objektbereich schätzt man die Verlässlichkeit und die Qualität der Möbel, die vom Bodensee in die ganze Welt geliefert werden.

Kontakt in Österreich: Handelsagentur Höhl

Mail:office@hoehl.at

Tel. +43 680 5575865

Weitere Informationen finden Sie unter www.schaffner-ag.ch

Quelle: Schaffner