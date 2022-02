Neuauflage der Warema Inside Kollektion – Gliederung nach Themen vereinfacht die Beratung

Im Zuge einer Pressekonferenz präsentierte der Sonnenschutzspezialist Warema seine Neuheiten und Produkte. Die Vorstandsvorsitzende von Warema, Angelique Renkhoff-Mücke zeigte unter anderem folgende Themen dem interessierten Publikum:

– Neuauflage der Warema Inside Kollektion

– Exklusives 10-Jahre-Schutzpaket von Warema

Angelique Renkhoff-Mücke, Vorstandsvorsitzende, WAREMA Renkhoff SE

Der neue Inside Kollektionsordner von Warema hat es „in sich“: 170 unterschiedliche Dessins, 40 technische Qualitäten und aktuell 12 aufklappbare Farbkarten enthält die neue Box. Trotz dieser Produktvielfalt der neuen Inside-Kollektion ist eine schnelle Auswahl des richtigen Stoffes sehr einfach. Denn alle Stoffe sind in Themenfarbkarten zusammengefasst, sodass eine klare Zuordnung derer technischen Eigenschaften gegeben ist. So finden sich in der Kollektion zum Beispiel Themenfarbkarten zu Innen-Jalousien, Blendschutz, Abdunkelung oder etwa Akustik. Alle Karten können dem Ringordner einzeln entnommen werden und ermöglichen so vor Ort eine flexible Beratung mit einer Farbkarte oder einer gezielten Auswahl. Einzelne, dem Planer oder Kunden zur Entscheidungsfindung überlassene Farbkarten, können problemlos nachbestellt und ergänzt werden.

Optimierte Farbkarten

Auf den mehrfach aufklappbaren Farbkarten sind großformatige, beidseitig anschaubare Stoffmuster überlappend aufgeklebt, sortiert nach Preisgruppen. Stoffe mit Öffnungsfaktor sitzen in gestanzten Sichtfenstern, sodass deren technische Eigenschaften perfekt demonstriert werden können. Einen schnellen direkten Vergleich der auf der Farbkarte zusammengestellten unterschiedlichen Stoffe ermöglicht eine zentral angeordnete Tabelle, in der die technischen Daten zu den unterschiedlichen Qualitäten übersichtlich zusammengefasst sind. Zusätzliche Informationen liefern aufgedruckte Piktogramme, die spezielle Eignungen beziehungsweise Eigenschaften angeben, wie zum Beispiel: Blendschutz, Akustik oder Abdunkelung, präventiver Brandschutz, Eignung im medizinischen Bereich oder etwa deren Nachhaltigkeit.

Technik und Funktion an erster Stelle

Bei der Stoffauswahl für die neue Inside Kollektion lag der Fokus auf Stoffe mit technischen und funktionalen Eigenschaften sowie deren Blendschutzeignung. Alle in der Kollektion enthaltenen Stoffe sind für den Objektbereich sowie Gewerbebau geeignet und erfüllen mindestens die Baustoffklasse B1 beziehungsweise M1. Die Inside Kollektion ist somit das perfekte Beratungstool für den klassischen Objektbereich, Bildungsgebäude, den Gewerbebau sowie Laborbauten und Bauten in der Medizin und dem Gesundheitswesen. Sie wurde entwickelt für Architekten, Planer, Objekteure und Fachhändler, die im Projektbereich tätig sind.

Exklusives 10-Jahre-Schutzpaket von Warema

Beim 10-Jahre-Schutzpaket profitieren teilnehmende Fachhändler und private Endkunden von der am Markt einzigartigen Serviceleistung, die Warema bietet. Das Paket umfasst eine zehnjährige Herstellergarantie auf Produkt, Steuerung, Zubehör und Sonderausstattung sowie die regelmäßige Wartung. Es ist für alle Outdoor Living Produkte von Warema erhältlich. Der Kunde registriert sich zunächst für die 5-Jahre-Herstellergarantie mit dem bei der Montage übergebenen Garantiegutschein in WAREMA plus. Anschließend ist das Upgrade auf das 10-Jahre-Schutzpaket in wenigen Schritten möglich. Voraussetzung ist, dass sich der Wohnsitz des Kunden in Deutschland befindet und er das Produkt bei einem von Warema zertifizierten Outdoor Living Experten beziehungsweise einem Warema Gold oder Platin Prime Partner erworben hat.

Durch den Abschluss des 10-Jahre-Schutzpakets hat der Endkunde im Schadensfall keine ungeplanten Kosten zu erwarten. Er wendet sich einfach an seinen Fachhändler, der entweder selbst die Reparatur übernimmt oder diese durch Warema durchführen lässt. Für Terrea Terrassen-Markisen sowie Sonea Sonnensegel sind zudem zwei professionelle Wartungen durch Fachpersonal in den zehn Jahren inbegriffen, für Perea Pergola-Markisen, Climara Wintergarten-Markisen und Lamaxa Dachsysteme fünf Wartungen in zehn Jahren. Dies garantiert Endkunden längere Freude an ihrem Outdoor Living Produkt und höchstmögliche Funktionssicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.warema.de

Quelle:Warema