Deutschland – Handelsverband Wohnen und Büro veröffentlicht Geschäftsbericht 2022/2023

Im Geschäftsbericht 2022/2023 informiert der Handelsverband Wohnen und Büro e.V. (HWB) über die allgemeine Wirtschaftslage 2022 und 2023 und beleuchtet ausführlich die Geschäftsjahre seiner Fachbereiche Büro und Schreibwaren, Möbel und Küchen sowie Koch- und Tischkultur. Außerdem gibt der HWB einen umfassenden Einblick in die Verbands-Highlights des vergangenen Jahres. Hierzu zählen u.a. die jährlich stattfindenden Pressekonferenzen (on- und offline) der einzelnen Fachbereiche, die fachliche Branchenarbeit, die HBS-Branchenkonferenz auf der „Insights-X“ in Nürnberg, der Summit auf der „imm Spring Edition 2023“ in Köln, die Arbeit in den Ausschüssen und Gremien sowie Eindrücke von den Messen. Zudem gibt der HWB einen informativen Überblick über seine vielfältigen Aufgaben, die im Laufe des Berichtszeitraumes durch die Geschäftsstelle wahrgenommen wurden.

Unter www.hwb.online/zahlenundfakten stehen die Geschäftsberichte des HWB in chronologischer Reihenfolge zum Download bereit.

Hier geht es direkt zum aktuellen Geschäftsbericht 2022/2023.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hwb.online

Quelle: HWB