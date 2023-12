Kreative Impulse setzen: Mood Spaces designed by Holly Becker auf der DOMOTEX 2024

Ein besonderes Highlight, neben den Präsentationen unserer Aussteller sind die Mood Spaces designed by Holly Becker, die aktuelle Trends und innovative Wohnideen in sechs unterschiedlichen Installationen vereint.



Besuchen Sie die Workshop Area, in der neben Holly Becker auch Trendexperte Stefan Nilsson und Künstlerin Lena Petersen inspirierende Workshops anbieten.

Mood Talk mit Holly Becker und Stefan Nilsson

Designerin und Trend Expertin Holly Becker und Journalist und Trend Experte Stefan Nilsson geben in ihrem Mood Talk zur DOMOTEX 2024 Einblicke in kommende Trends, wie Farben und Materialen und wie diese in den Mood Spaces vereint werden.

Die erste Episode des Trend Talks ist jetzt online!

Offizielle Partner der Mood Spaces

Caparol Icons und der Concept Store von Möbel Staude sind stolze Partner der Mood Spaces, indem sie hochwertige und nachhaltige Farben und Möbel für die DOMOTEX 2024 sponsern. Ihre Unterstützung trägt dazu bei, inspirierende Raumkonzepte zu schaffen.

Das erwartet Sie auf der DOMOTEX 2024

Die Vorfreude auf die DOMOTEX 2024 ist groß. Viele globale Markenhersteller haben ihre Teilnahme für die kommende Veranstaltung bereits bestätigt

Quelle: Messe Hannover