FAF 2024: Der Countdown bis April läuft

Vom 23. bis 26. April 2024 präsentieren mehr als 230 Aussteller in den Hallen 7 und 8 weltweite neueste technische Entwicklungen, Trends und Themen rund um Farbe, Gestaltung, Bautenschutz, Ausbau und Fassade.

Neues Messekonzept

Die FAF tritt mit einem neuen Messekonzept an, das nach fünf Jahren Zwangspause brennende Branchen-Herausforderungen intensiv durch die Fokusthemen der Messe Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Personalmanagement adressiert. Das Konzept dieser drei Brennpunktthemen ist ein Ergebnis des engen Austauschs des FAF Messeteams der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mit Vertretern der Industrie und Anwendern sowie den beiden Trägern der Messe: der Bundesverband Ausbau und Fassade und der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz. Letzterer steuerte mit seiner Studie „Malerhandwerk 2040“ maßgebliche Impulse bei, zeigte die Studie doch anhand der befragten Maler deutlich, wie sich Märkte, Technik und Betriebsführung für Maler- und Lackiererbetriebe in Deutschland tendenziell verändern könnten. Damit sichert sich die FAF nachhaltig weiterhin ihre Rolle als führende, unumgängliche Branchenplattform für Aussteller und Besucher.

„Unser Konzept geht auf, weil es in sich schlüssig und rund ist. Mehr als 90 Prozent der FAF Ausstellungsfläche sind ein knappes halbes Jahr vor Messebeginn bereits ausgebucht, Angebotsvielfalt für Besucher ist gesichert.“ freut sich FAF Messeleiterin Bettina Reiter.

Stimmen der Trägerverbände

Dazu Guido Müller, Präsident des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz: „Die FAF ist mehr als nur eine Fachmesse. Sie ist das Familientreffen der kreativen Ausbaubranche, von den Malern und Lackierern über die Stuckateure bis hin zu den Raumausstattern. Wer technisch auf dem neuesten Stand sein, neue und überraschende Geschäftskontakte knüpfen und den Spirit unserer innovativen Branche aufsaugen will, der muss in Köln dabei sein.“

Oliver Heib, Vorstandsvorsitzender Bundesverband Ausbau und Fassade ergänzt: „Diese bedeutende Veranstaltung bringt Experten, Fachleute und Interessierte aus der Ausbau- und Fassadenbranche zusammen und bietet eine herausragende Plattform für den Austausch neuester Entwicklungen und Innovationen in diesem Bereich. Wir sind überzeugt, dass die FAF 2024 einen bedeutenden Beitrag zur Förderung nachhaltiger Baupraktiken, zum Austausch von Fachwissen und zur Stärkung der Branche leisten wird.“

Damit wird die FAF zum wichtigsten Ort, an dem über Antworten auf die drängendsten Zukunftsfragen der Branche nachgedacht wird.

FAF FORUM

Darauf zahlt auch das FAF FORUM ein. Hier findet ein verdichteter Wissenstransfer durch Vorträge und Panels von und mit Experten und Handwerkern aus der Praxis statt – vor allem zum Fokusthema Personal, aber ebenso zu den Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

FAF FARBWERTE

Eine weitere Neuerung positioniert die Messe ausstellerseitig deutlich breiter. Viele Maler-, Lackierer und Stuckateurbetriebe arbeiten mittlerweile gewerkübergreifend. Daher öffnet sich die FAF 2024 mit Sonderpräsentationen von Ausstellern aus den Sektoren Raumausstattung, Bodenbelag, Tapeten und Wandbelag. Für diese Aussteller und zugleich, um das Interesse des potentiellen Nachwuchses an diesen Gewerken zu fördern, installiert die FAF erstmalig die FAF FARBWERTE. Diese Fläche wird in Zusammenarbeit mit dem Institute for International Trendscouting der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim konzipiert. Sie fokussiert auf die emotionalen Seiten von Farbe, Farbigkeit und Farbgestaltung. FAF FARBWERTE will zeigen wie eingesetzte Materialien und Farben Haltung, Nachhaltigkeit sowie zahlreiche weitere gesellschaftlich und kulturell relevanten Werte transportieren können. Diese kuratierte Material-Ausstellung setzt Impulse und bietet gestalterisch inspirierende Mehrwerte für kreative Ausbaugewerke.

FAF START-UP AREA

Messe-Neulingen wie Start-ups und kleinen Spezialisten unterbreitet die europäische Leitmesse mit von der Messe subventionierten Flächen auf der FAF START-UP AREA attraktive Einstiegsangebote.

FAF WERKSTATT powered by MEGA Gruppe

Für alle Ausstellergruppen entwickelte das Team um Messeleiterin Bettina Reiter neue Formate wie beispielsweise die FAF WERKSTATT powered by MEGA Gruppe in Halle 8, die Herstellerunternehmen den optimalen Rahmen bietet, ihre Produkte live vorzuführen und von Handwerkern und Handwerkerinnen auf ihre praktische Alltagstauglichkeit testen zu lassen.

Nachwuchstage

Nicht zu kurz kommt auch der Branchennachwuchs. Der Bundesverband Ausbau und Fassade veranstaltet am Messemittwoch den “Next Generation Day Stuckateure” und am Messefreitag lädt der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz zu einem Ausbildungstag ein.

FAF CONNECT

Auch in den digitalen Raum wird die Messe erweitert: Bereits jetzt können sich Aussteller und Besucher für die FAF 2024 auf FAF CONNECT registrieren und so qualifiziert und kontinuierlich miteinander interagieren – vor, während und nach der Messe. Zwei von vielen Zusatzboni dieser Plattform: Aussteller erreichen ohne Streuverluste relevante Zielgruppen und Messebesucher und Interessenten können ihren Themen und Firmen folgen sowie ihre Messeteilnahme vorab deutlich zielgerichteter planen.

FAF FEIER-Abend

Last, but not least kommt auch das Zwischenmenschliche nicht zu kurz: Gemeinsam mit den beiden Bundesverbänden und vielen teilnehmenden Ausstellern initiiert die FAF am Messemittwoch hallenübergreifend den FAF FEIER Abend – eine prima Chance zum Netzwerken und Revue-passieren-lassen der intensiven Messetage beim gemütlichen Feierabendbier auf den einzelnen Ständen und FAF Flächen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.faf-messe.de

Quelle: GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH