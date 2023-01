Deutschlands beliebteste Küchenmarke: Nolte Küchen

Das Kernsortiment Nolte Küchen sowie die Ausstattungslinie nolteneo bieten für jeden – ob Singles oder Familien, WGs oder Paare – eine große Auswahl für die verschiedensten Budgets. Wichtig ist der Marke Flexibilität – und so lassen sich Küchen und Wohnräume in Kombination der beiden Produktlinien planen. Eine große Auswahl an Frontmaterialien und Farben sorgt dafür, dass aus jeder Küche ein Ort zum Wohlfühlen wird. Hier wird nicht nur gekocht und gegessen, sondern auch geredet und gelacht. Für das Leben in der Küche.

Das Kernsortiment Nolte Küchen

Mit Nolte Küchen lässt sich für jeden die perfekte Küche realisieren – unabhängig von Geschmack und Budget. Durch die Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten der Fronten, Schranktypen und Arbeitsplatten kann jede Küche optimal passend zum Einrichtungsstil geplant werden. So lassen sich alle Schränke je nach Geschmack mit der gewünschten Front kombinieren. Egal ob Werkstoffe wie Holz, Glas, Lack, Zement oder Metall oder authentische Reproduktionen – alle verwendeten Materialien zeichnen sich durch besondere Wertigkeit aus. Auch hinsichtlich der Größe kann jede Nolte Küche individuell angepasst werden: von der Tiny Kitchen bis hin zu großzügigen Wohnküchen. Mit der Front MANHATTAN UNI in Black Green zieht eine aktuelle Trendfarbe in die Küche ein. Der edle Ton wirkt im Zusammenspiel mit dem Vulkaneiche Holzdekor besonders harmonisch und verleiht der Küche einen natürlichen Look. Diese großzügige Planung verbindet durch den angeschlossenen Esstisch Küche und Esszimmer elegant miteinander.

Es lebe die Kombination hochwertiger Materialien: Die NOVA LACK Front in Graphit Hochglanz Echtlack harmoniert perfekt mit der Front LEGNO in Echtholz Eiche Champagner. Die dunklen Farben sorgen für einen besonders edlen Look, der durch die Holzelemente trotzdem natürlich wirkt und zum Wohlfühlen einlädt.

Auch bei der FINE LACK Front in modernem Arcticweiß Hochglanz schafft die Verbindung mit dem Dekor aus Kernbuche ein helles und einladendes Ambiente. Die beleuchteten MatrixArt Griffmulden unterstreichen die geradlinige Form und setzen einen sanften Akzent.

Nolte Küchen Fine Lack – Arcticweiß Hochglanz

Die Ausstattungslinie nolteneo

nolteneo ist das Design-Upgrade für die Nolte Küche. Klare und puristische Linienführungen, exklusive Fronten und viele Individualisierungsmöglichkeiten zeichnen die Produktlinie aus. Der Clou: zusätzlich steht das gesamte Produktspektrum von Nolte Küchen zur Verfügung. Eines der Basiselemente jeder nolteneo Küche ist die neoBOX, ein hochwertiges Schubkasten- und Auszugssystem mit moderner schmaler Seitenzage in Anthrazit. Mit MatrixZERO und MatrixArt ONE können Küchen auch grifflos mit Push-to-open oder in Kombination mit Griffmulden gestaltet werden.

Nolte Küchen neoLODGE, Eiche geschwärzt Soft Lack Magma softmatt

Die neoLODGE in geschwärztem Eichenfurnier strahlt pure italienische Ästhetik aus. Die gerillte Oberfläche schafft eine geradlinige Optik, die in Verbindung mit der SOFT LACK Front in Magma softmatt besonders edel wirkt. Diese Planung punktet mit ihren intelligenten Detaillösungen, wie den seitlich eingebauten Backöfen und den edlen Glasvitrinen in Manganbronze.

Mut zur Farbe: Die Front neoSLATE in Schiefer Schwarz-Rosato schafft im Zusammenspiel mit den Hängeschränken in SOFT LACK Hennarot softmatt einen harmonischen Kontrast. Die einzigartige Natursteinfront mit dreidimensionaler Schieferoberfläche setzt ein urbanes Statement.

Nolte Küchen neoSLATE – Schiefer Schwarz-Rosato Soft Lack – Hennarot

Weitere Informationen finden Sie unter www.nolte-kuechen.de

Quelle: Nolte Küchen