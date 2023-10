Die BLICKFANG feiert 20 Jahre und ganz Wien feiert mit

In vier Wochen ist die BLICKFANG Wien der wichtigste Hotspot für außergewöhnliches Möbel-, Mode- und Schmuckdesign von kleinen, individuellen Labels aus ganz Europa. Auf das, was die große Jubiläumausgabe vom 20.-22. Oktober im MAK zu bieten hat, können sich Wiener Design Fans bereits zwei Wochen vorab einstimmen.

Die BLICKFANG Design Days – 16 stilvolle Events vom 07.–19. Oktober

Viele Anlässe zu feiern. Zum Jubiläum feiert die BLCKFANG nicht nur sich selbst, sondern lädt zusammen mit 16 ausgewählten Partner:innen in ganz Wien zur den „BLICKFANG Design Days“ ein, um gutes Design in Wien ausgiebig zu feiern. Vom 07.–19. Oktober finden exklusive Events, spannende Designer:innen Talks, sowie innovative Produktlaunches und viele weitere Designaktionen statt. Das ganze Programm ist online zu finden: https://blickfang.com/blickfang-design-days-wien/

Nachfolgend einige Highlights

Robert Comploj gilt als einer der besten Glasmacher Österreichs und ist mit seinen kunstvollen Glasobjekten, die mitten im 18. Bezirk entstehen, international gefragt. In seiner Führung durch

sein Studio Comploj, seine Glashütte und Galerie gibt er Einblicke in die zeitgenössische Glasblaskunst. DO 19. OKT | 18 UHR

Im Salon am Schwarzenbergplatz lädt Nicole Adler – Journalistin, Herausgeberin & Gastgeberin aus Wien – zu einem Gespräch mit Karin Novozamsky & Sandra Reichl, den Herausgeberinnen des Lifestyle- & Design Magazins IT’S A PASSION THING. Ein Gespräch über die Passion für gut erzählte Geschichten, der Freude an der Entwicklung starker Marken und der Daseinsberechtigung von Print-Magazinen in der heutigen Zeit. MI 18. OKT | 18 UHR

Die Ausstellung „Schöner Trinken“ im Möbelmuseum zeigt die gläsernen Designprodukte von Lucy.D und Bastian Schwind. In einem Live Talk erzählen die Designer:innen von ihren Herangehensweisen und ihren künstlerischen Prozessen mit dem zerbrechlichen und zeitlosen Material Glas. SA 14. OKT | 17.30 UHR

Ein Plädoyer für neue Wege in der Design- & Handwerksausbildung hält der Designer, Lehrende und Forscher Stefan Moritsch im FORMDEPOT. Er leitet seit zehn Jahren den Studiengang Design, Handwerk & materielle Kultur an der New Design University in St. Pölten und gründete 2022 das Institut for Design Education Austria. DI 17. OKT | 17.30–21 UHR

VORAB-EVENTREIHE „BLICKFANG DESIGN DAYS“ – 07.-19. OKTOBER

Weitere Infos sowie das ganze Programm sind online auf der Website zu finden: https://blickfang.com/blickfang-design-days-wien/



Weitere Informationen finden Sie unter www.blickfang.com

Quelle: © BLICKFANG Foto: Dominik Geiger