Begeisterung auf ganzer Linie: Nolte Küchen präsentierte auf seiner Hausmesse die Neuheiten 2024

Der Umbau rund der Hälfte der 70 Kojen im über 7.000 Quadratmeter großen Nolte Forum hat sich also gelohnt, die Besucher*innen wurden nachhaltig beeindruckt und durch die mit viel Liebe zum Detail geplanten Kojen inspiriert. An allen Messeabenden ging es gesellig und mit gutem Essen weiter – Highlights waren der Samstag- und Dienstagabend: Im Außenbereich gab es verschiedene Food-Stände, Live-Musik und ein DJ unterhielten die Gäste. Dienstag empfing Melanie Thomann-Bopp auf der Bühne nach einer inspirierenden Rede zudem den Deutschen Meister im Springreiten Marcus Ehning, welcher schon seit vielen Jahren eine Verbindung zu Nolte Küchen hat.

Bereits reger Ansturm am Morgen

Das Feedback der Handelspartner*innen war durchweg positiv, keine der Neuheiten fiel bei den kritischen Gästen durch – ganz im Gegenteil. Gezeigt wurden insgesamt zehn neue Fronten im Kernsortiment Nolte Küchen und drei Fronten in der Designlinie nolteneo. Ein Highlight war die ARTLINE mit ihrer gerillten Holzdekor-Oberfläche in Preisgruppe 2, die CANTERA mit einer Echtstein-Front und einer authentischen Haptik und die neuen Farben Caramel oder Sepiabraun.

ARTLINE in Stripe Wood Coffee

Besonders gut wurden auch die Rahmenfronten LUGANO LACK und FRAME LACK besprochen, die nun erstmalig in MatrixArt – also grifflos – erhältlich sind, was den Landhauslook auf ein modernes Level hebt. Die Neuheiten der Premiumlinie nolteneo zahlten ebenfalls auf den Trend zu natürlichen Materialien ein und die drei Fronten in Eiche kamen sehr gut an.

FINE LACK in Caramel

Neben vielen inspirierenden und neu gedachten Planungen stellte Nolte Küchen seinen Handelspartner*innen auch ein umfangreich angelegtes Online-Werbepaket vor. „Dieses soll den Handel in einer schwierigen Phase unterstützen und Frequenzen generieren, um den potentiellen Käufer*innen die Suche nach dem nächstgelegenen Handelspartner zu vereinfachen“, so Marketingleiter Simon Hoecker. Im Mittelpunkt stehen Social Media sowie Google Werbung, für die eine Online-Marketing-Agentur im Auftrag von Nolte Küchen für interessierte Händler kostenlos die Landingpages und Werbemittel entwickelt, die Kampagnen optimiert und die Ergebnisse evaluiert.

neoLODGE in Eiche Diamant

Ein wichtiger strategischer Schwerpunkt von Nolte Küchen ist weiterhin das Thema Nachhaltigkeit. Betrat man das Nolte Forum, wurde man auch in diesem Jahr von der Green Wall mit der Überschrift „Natürlich Nolte“ begrüßt. Nun veröffentlichte Nolte im September 2023 seinen zweiten Nachhaltigkeitsbericht über das vergangene Geschäftsjahr. Als Basis dafür dienten die Kriterien des deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) und erste Elemente der neuen European Sustainability Reporting Standards – kurz ESRS, der ab 2026 verbindlich ist. Im Bericht wird aufgezeigt, wie das Unternehmen mit seinem Einsatz für die Natur, Mitarbeiter und die Gesellschaft einen positiven Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und einem verantwortungsbewussten, ressourcenschonenden Handeln leisten kann.

„Das Engagement, mit dem unser Team an dieser Hausmesse gearbeitet hat – von der Entwicklung über die Kojenplanung und -dekoration bis hin zur Organisation der abendlichen Events – hat sich ausgezahlt. Und das eben nicht nur hinsichtlich der Besucherfrequenz, sondern auch wegen des positiven Feedbacks. So gehen wir gern ins wichtige vierte Quartal und starten gestärkt ins Jahr 2024“, resümiert Geschäftsführerin Melanie Thomann-Bopp.

