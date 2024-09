next125 – Die Marke als Inspiration

Mit der Premiummarke next125 gelingt der Schüller Möbelwerk KG, womit sich die Branche generell schwertut: zwei Produktmarken in zwei unterschiedlichen Marktsegmenten konsequent und erfolgreich zu führen. Dabei gilt es, die Zielgruppen richtig abzuholen, sei es auf Seiten der Handelspartner oder der Privatkunden.

Die Produktentwicklung orientiert sich dabei an der Designphilosophie, bestehend aus sieben Designprinzipien. Die Neuheiten der Kollektion 2024 spiegeln diese wider. Kreativität beweisen die neuen Oberflächen. Das neue bronzierte Spiegelglas überrascht in der Optik, wohingegen das natürliche Linoleum in drei zeitlosen Farbstellungen eher durch die satte Haptik für Begeisterung sorgt. Beiden Materialien ist das Besondere eigen und das Bewusstsein, der Küche etwas Unerwartetes zu geben. Optisch zurückhaltend offenbart das durchgefärbte Eichenfurnier in Onyxschwarz eher in Sachen Widerstandsfähigkeit seine Vorzüge. Mit der Anpassung des Colour Concepts verfolgen die Designer bei next125 gleich mehrere Ziele: den hochwertigen Lack in den beliebten neutralen Tönen fein zu nuancieren und zugleich Farben auszuwählen, die, sowohl als Akzent- oder Hauptfarbe, Statements setzen. Diesem Gedanken folgend ist das neutrale Kieselgrau hinzugekommen, eine Farbe, die nun auch als Korpusfarbe erhältlich ist. Aubergine und Ultramarin ergänzen die elegante und die außergewöhnliche Farbreihe. Der neuen Ceramic-Front in der Farbe Sand lohnt es, einen zweiten Blick zu schenken. Denn dann wird man durch eine feine Struktur belohnt, die an Eleganz kaum zu überbieten ist. Wertigkeit und Verarbeitung, Farbe und Oberfläche in perfekter Harmonie.

Das strukturierte Linearglas reflektiert die Begriffe Reduktion und Präzision in bester Art und Weise. Es umspielt den Inhalt der Vitrinen und lässt ihn schemenhaft erkennen. Aufs Nötigste reduziert wird ab neuer Kollektion auch die Formensprache bei Einsatz der verlängerten Fronten — Minimalisten kommen auf ihre Kosten! Potential für ein neues next125 Icon haben die beiden neuen Ansatztische. Die runde Form der Tischplatte in 100 oder 120 cm lässt sich durch einen ausdrucksstarken Metallfuß oder durch einen lackierten Stützfuß tragen — je nachdem, ob man damit einen Akzent setzen möchte oder der Kochinsel den Vortritt gibt — womit die Emotion der next125 Designphilosophie bestätigt wäre.

Wenn es um den Anspruch an Funktion geht, wird man bei den next125 Neuheiten leicht fündig. Planungserweiterungen, wie die neuen Überbauschränke für das Pocketsystem weitere Schranktypen in 75 cm Breite zählen ebenso dazu, wie die praktischen Arbeitsplatten-Aufsätze. Diese strukturieren den Arbeitsbereich und sorgen dafür, dass alle Küchenhelfer stets in Reichweite sind.

Freude und Emotion wecken die neuen Küchenaccessoires. Bei den Schneidbrettern, die als 3er-Set erhältlich sind, begeistern Form und Material. Das Tablett aus Metall kann noch einen besonderen Effekt beisteuern: Die Abstellfläche aus Holz lässt sich herausnehmen und als Brett verwenden. Beide Artikel sind Dank Logo-Branding sicher bald Freunde der Community. Diese und weitere Neuheiten ergänzen die ausgewogene Produktpalette bestehend aus dem essenziellen, tiefen Typenspektrum und den Highlights in Form von individuellen Designelementen, die regelmäßig durch internationale Designawards ausgezeichnet werden.

Konzept für ein neues Ausstellungserlebnis

Eine Marke lebt von einem ganzheitlichen Erscheinungsbild. Alle Steps der Customer Journey sollen sich für den Privatkunden in gleicher Weise anfühlen. Die wichtigste Station dabei ist der Point of Sale. Hier den Kunden das bestmögliche räumliche Erleben und Wiedererkennung der Kernaussagen von next125 zu geben ist der Anlass zur Konzeption des neuen next125 Store Concepts. Wie kann man heute den anspruchsvollen Premiumkunden für eine Küchenmarke begeistern? Diesem Gedanken folgend ist ein durchdachtes Ausstellungskonzept entstanden, das durch Formensprache und Materialwahl besticht. Der erste Eindruck zählt bekanntlich nicht nur, sondern entscheidet über die innere Einstellung. Bei Betreten des next125 Stores wird der Unterschied zum Gewohnten gleich spürbar, es öffnet sich eine neue Welt. Es ist etwas ganz Neues, Ganzheitliches. Leichtigkeit und Helligkeit umspielen den Kunden. Diesen Eindruck erzielt der next125 Store durch die geschickte Abstimmung der wichtigsten Elemente.

Im Blickpunkt steht die extravagante Insel, die dem ganzen Raum mit ihren Fronten aus bronzefarbenem Spiegelglas eine beeindruckende Tiefe verleiht. Die Klarheit des kubischen Körpers wird durch den eleganten Ansatztisch aufgelockert

Als Leitgedanke für die Konzeption standen die Begriffe Fachwerk und Eleganz. Das Fachwerk, als Merkmal für historische Bausubstanz in Franken ist auch eine Art Raster, ein logischer

Aufbau mit strukturierten, gleichmäßigen Linienführungen wie beim markanten metrischen Raster von next125. Dass auch mehr als 2.000 Fachleute am Produktionsstandort am Werk sind, ist ein netter Seitenaspekt. Eleganz steckt in jedem der next125 Produkte als Prinzip der Designphilosophie und wird daher auch unter den Gesichtspunkten der „Reduktion auf das Wesentliche“ und „Zeitlose Eleganz“ im Corporate Interior spürbar.

Ein sichtbares Merkmal sind die gerundeten Ecken bei der Wandgestaltung, sie tun dem Auge gut, führen den Blick zum Produkt, erfüllen aber auch die Funktion der Wegeführung. Intuitiv wird der Besucher durch die Ausstellung gelenkt. Darüber hinaus ist das Element eher ungesehen in Ausstellungen und wirkt daher als Alleinstellungsmerkmal. Zweites wichtiges Instrument ist die Materialauswahl. Die Fliese ist hier mehr als ein Schutz, sie repräsentiert das Fachwerk durch ihre gliedernde Eigenschaft und gibt dem Raum eine Wohlfühlatmosphäre. Dabei handelt es sich um eine Collage aus gleich mehreren Fliesen, die sich in Größe und Oberfläche unterscheiden. Die Oberflächen sind haptisch interessant und inspirieren, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Ergänzt wird die Keramik durch Eichenholz und dezenten Streichputz, die ebenfalls wertig und authentisch sind und damit den Premium-Anspruch der Marke next125 unterstreichen.

Dezente Schattierungen von Eierschale bis Wollweiß in Ergänzung zum warmen Ton der Eiche sind zeitlos elegant und schaffen ein Gefühl der Behaglichkeit. Zwei Akzentfarben, dunkles Ochsenblutrot und leuchtendes Ultramarinblau sind genau die überraschenden Merkmale, die dem Gesamtkonzept Spannung geben.

Für die klare Vermittlung der next125 Brand DNA an den Kunden sind Marketing Displays und Screens strategisch gesetzt. Analog greifbare Inszenierungslemente und bildlicher Content,

z.B. zur Kampagne, gehen Hand in Hand. Das Herz der Ausstellung ist das Center Piece. Das kompakte, aber charakterstarke Element vereint sowohl das Begrüßungsritual, das Storytelling als auch die Kompetenzvermittlung in einem ruhigen Rückzugsort. Gerade die Bemusterung als Reihung und magazinartige Komposition der Materialien zeigt die Gestaltungsvielfalt sowie Anwendungs- und Materialkompetenz der Marke next125 und ist in seiner Darstellung außergewöhnlich inspirativ.

Mit Mut als treibender Kraft geht next125 bewusst neue Wege und zeigt erstmalig dieses neue Konzept im house4kitchen in Löhne. Eingebettet in die frische neue Umgebung werden auf 350 m² sieben Küchen ausgestellt, die stilbildend wirken und langlebige Trends setzen. Dabei ist das gesamte Kompetenzspektrum berücksichtigt. Auch hier legt die Marke Wert auf eine stringente Präsentation. Die aktuellen Platzierungsvorlagen zeigen Küchen in Samtmattlack und SensiQ, nachhaltigen Linoleum-Oberflächen, Ceramic- und Glasfronten, Eichefurnier bis hin zur außergewöhnlichen Spiegelglasfront. Die ikonischen Designstücke wie der Kochtisch oder der Trolley dürfen ebenso wenig fehlen, wie wohnliche Sideboards.

Mutig und anmutig steht sie da: Die next125 Küche in Ultramarin samtmatt ist außergewöhnlich und somit ein absoluter Blickfang

Mit dem neuen next125 Store Concept verfolgt die Marke das Ziel, Handelspartner zu gewinnen, die an strategisch interessanten Standorten reine Concept Stores etablieren, die ausschließlich die Marke next125 führen. Damit möchte man neben der optimalen Präsentation die Stärkung der Sichtbarkeit von next125 im öffentlichen Raum erreichen. Der Privatkunde erhält ein geschlossenes Bild und damit ein ganzheitliches Markenerlebnis. Der Händler sichert sich ein umfangreiches Leistungspaket und einen starken Partner im Premiumbereich. Er profitiert von der größtmöglichen Nähe zur Marke, verbunden mit der überregionalen Markenbekanntheit — bessere Synergie-Effekte gibt es nicht.

Kraftvoll in den Winter

Mit dem Handel im Blick ist auch die next125 Push & Pull Aktion geplant. Dabei steht die bildhafte Küche und das einprägsame Kampagnenmotiv „The Fireplace“ im Zentrum. Die Idee dabei: Ein Rundum-Paket zu schaffen, bei dem Hersteller- und Handelswerbung im Einklang stehen. Das Ziel: größtmögliche Aufmerksamkeit des Privatkunden in der Region auf den teilnehmenden next125 Händler zu lenken. Dafür wurden neben der Voraussetzung einer platzierten Küche im Look der Kampagnenküche Marketinginhalte für Social Media, Online-Ad’s und Out-of-Home Werbung konzipiert.

next125 widmet sich einem weiteren wichtigem Thema, der Leadgenerierung. Dafür sind in den vergangenen Monaten die Voraussetzungen geschaffen worden. Auch dies geschieht mit dem Ziel, die Händler zu unterstützen und Traffic auf die Handelspartner zu lenken. Die Social-Media-Aktivitäten der Premiummarke werden immer user-zentrierter. Erfolgreich ist das, was die Community sehen will, dabei muss sich die Marke allerdings selbst treu bleiben. Eine starke Markenführung ist dafür essenziell. Eine beliebte Serie auf Instagram ist die „Küche des Monats“. Der „User generated Content“ ist zu einem regelrechten Wettbewerb geworden, an dem sich auch Handelspartner mit umgesetzten Privatküchen beteiligen. Somit schließt sich auch hier der Kreis, zu den Maßnahmen der Premiummarke, die dem Händler nutzen. Positive Engagement-Raten und eine lebhafte Community sind der lohnende Dank und Beleg der hohen Aufmerksamkeit, die next125 genießt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schueller.de oder unter www.next125.com

Quelle: Schüller