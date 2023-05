Die Brüsseler Möbelmesse lanciert seine neue Kampagnen – The future is Furnature!

In den letzten Jahren hat die Brüsseler Möbelmesse häufig Elemente aus der Natur verwendet, um ihrer Möbelgala Farbe zu verleihen. Eine bewusste Entscheidung, mit der die Möbelmesse weiterhin die Verbindung zwischen Natur und Möbeln betonen möchte. Form, Farbe, Material… Die Natur bleibt für die meisten Möbelhersteller eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Darüber hinaus spüren wir als Branche auch zunehmend die wirtschaftlichen Auswirkungen der Natur auf den Möbelhandel. Nicht nur wegen der immer größer werdenden Notwendigkeit, ökologisch zu denken, sondern beispielsweise auch im Hinblick auf die Rohstoffpreise.

Natur und Möbel sind keine Trends, sondern haben eher einen evolutionären Charakter. Deshalb wurde die Entscheidung getroffen, beide Themen explizit mit der Zukunft zu verbinden. So wird auch das Thema ‘Ökologie’ in unserer neuen Kampagne eine wichtige Rolle spielen. Da die Welt in diesem Bereich noch auf der Suche nach Effizienz ist, will die Möbelmesse vor allem als Plattform für den Austausch von Know-how dienen und über aktuelle Entwicklungen und interessante Partnerschaften informieren.

Das neue Kampagnenbild symbolisiert, was den Besucher auf der Brüsseler Möbelmesse 2023 erwarten kann: ein zwangloser Besuch, bei dem Schönheit, Eleganz und Entdeckungen im Mittelpunkt stehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.meubelbeurs.be

Quelle: MB Brussels