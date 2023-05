Rotpunkt Küchen auf der küchenwohntrends / möbel austria 2023

Die Wegweiser machten auch deutlich: Bei Rotpunkt gibt es Einrichtungsbeispiele für die Küche und darüber zu erkunden

Der Küchenfachhandel sucht zunehmend Lösungen für den Planungsgedanken „Mehr als Küche“. Auf der küchenwohntrends 2023 registrierte auch Rotpunkt Küchen diesen Wunsch nach Ganzheitlichkeit. In Salzburg zeigte der Hersteller einen konzentrierten Querschnitt seiner Planungsvielfalt. In drei aktuellen Küchen sowie mit Darstellungen für das Ankleidezimmer und die Garderobe. Die Planung einer Durchgangstür für Hauswirtschaftsräume komplettierte den Auftritt auf dem rund 100 qm großen Messestand.

„Die küchenwohntrends hat weiter an Qualität gewonnen und ist für uns ein relevanter Messeplatz“, l autet das Fazit von Sven Herden, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb, nach den drei Messetagen. Die hinzugewonnene Qualität beziehe sich auf die Kundenkontakte und auf die Gesamtdarstellung der ausstellenden Unternehmen. Dem Messeveranstalter Trendfairs spricht er ein großes Lob aus. „Das war perfekt organisiert und reibungslos umgesetzt – eine lebendige Wohlfühlatmosphäre.“

In den drei ausgestellten Küchen spiegelten sich die aktuellen Gestaltungstrends, mit denen sich die Küche und weitere Lebensbereiche wohnlich und zugleich funktional in Szene setzen lassen. Und das stets individuell: Umgesetzt mit robusten Materialien, natürlichen Farben, pflegeleichten Oberflächen und verschiedenen Grifflos- und Ausstattungsoptionen.

Details zu den Ausstellungsplanungen

Zum Beispiel traf Echtholz auf metallischen Bronzeschimmer. Dafür kombinierte Rotpunkt die dunkle Echtholzfront „Memory SL Dark Forest Oak“ aus der „Wood Unlimited“-Reihe in der Ausführung „Split Line“ mit der Glaslaminatfront „Class VM Light Bronze“. Das supermatte Glaslaminat verfügt über Antifingerprint-Eigenschaften und ist kratzfest und antibakteriell. Zu den Ausstattungshighlights dieser Planung zählte die neue, modular planbare Innenorganisation „Drawer Solutions“. Ebenso das flexible Nischensystem „Wall Solutions“, dass die Wand in die Stauraumplanung einbezieht. Elemente wie Messerblock, Folienabroller, Tablare aus Glas oder Aluminium sowie Tablethalter, Ablagekorb und Weinglashalter lassen sich in die flächenbündig integrierten mattschwarzen Relingleisten der „Wall Solutions“ einhängen und flexibel dort positionieren, wo sie gebraucht werden. Erwähnenswert ist zudem die „New Dimensions“-Höhe 91 cm. Diese Korpushöhe erweitert das Stauraumangebot deutlich und steigert den ergonomischen Komfort gerade für hochgewachsene Menschen.

Echtholz trifft auf metallischen Bronzeschimmer: Dafür kombinierte Rotpunkt die dunkle Echtholzfront „Memory SL Dark Forest Oak“ aus der „Wood Unlimited“-Reihe in der Ausführung „Split Line“ mit der Glaslaminatfront „Class VM Light Bronze“. Das supermatte Glaslaminat verfügt über Antifingerprint-Eigenschaften und ist kratzfest und antibakteriell.

Auf den Nutzen von Antifingerprint setzt auch die Echtlackfront „Zerox MA“ im supermatten „Dark Grey Steel“. Wohnliche Wärme brachten Oberflächen im Design „Nature Split Oak“ in

diese Planung. Die Holzoptik (Synchronpore) ähnelt echtem Holz zum Verwechseln und fühlt sich auch so an.

Ein drittes Planungsbeispiel rückte das „Greenline“-Konzept von Rotpunkt Küchen in den Mittelpunkt. Dabei handelt es sich um einen der Bausteine des umfassenden Nachhaltigkeitskonzepts des Unternehmens. Die „BioBoard Gen2“-Spanplatten für „Greenline“-Küchenmöbel bestehen bis zu 90 Prozent aus Recyclingholz und erfüllen die „4Star“-Norm. Damit werden besonders emissionsarme und damit wohngesunde Produkte ausgezeichnet. Die optische Umsetzung erfolgte auf der küchenwohntrends mit den Fronten „Zerox FM“ (Direktbeschichtung) und „Zerox HPL XT“ (Schichtstoff). Dabei setzte Rotpunkt auf einen harmonischen und wohnlichen Kontrast von „Clay Dark“ und dem Sandton „Beach Grey“. Integriert wurden auch in dieser Planung die Organisationssysteme „Drawer Solutions“ und „Wall Solutions“. Zudem lenkte Rotpunkt die Aufmerksamkeit auf die ebenfalls neuen Pocketdoorschränke, mit denen sich Funktionsbereiche ganz einfach zugänglich machen oder nach getaner Arbeit für mehr Wohnlichkeit verschließen lassen. Grundlegendes Planungselement in dieser wie auch den beiden weiteren Küchendarstellungen war eine moderne LED-Beleuchtung.

Mit den aktuellen Korpusfarben lassen sich individuelle Einrichtungen kreieren

Nutzung über die Messe hinaus

Das Rotpunkt Küchen die Aspekte von Nachhaltigkeit praktisch lebt, zeigt auch die weitere Nutzung der in Salzburg präsentierten Ausstellung. Das komplette Mobiliar wird bei einem Händler von Rotpunkt Küchen in Rosenheim weiter genutzt und dort in ein neues Studiokonzept integriert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rotpunktkuechen.de

Quelle: Rotpunkt Küchen