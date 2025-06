Die DELABIE GRUPPE kündigt die Übernahme von KWC PROFESSIONAL an

Von links nach rechts: Patrick Delabie, Luc Delabie, Alice Delabie und ihr Mann Vincent Bogard

Diese Übernahme stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von DELABIE dar und unterstreicht die Position des Unternehmens als führender europäischer Anbieter im Bereich von Sanitärausstattungen für den öffentlich-gewerblichen Bereich. Durch den Zusammenschluss zweier Unternehmen mit anerkanntem Fachwissen und sich ergänzenden geografischen sowie vertrieblichen Ausrichtungen entsteht durch diese Übernahme eine führende Industriegruppe mit starker Präsenz in ganz Europa.

KWC Professional ergänzt die DELABIE Gruppe durch ein anerkanntes technisches Knowhow, ein Portfolio sich ergänzender Marken (KWC, Aquarotter und DVS – ehemals Dart Valley Systems and Sissons) und eine starke Verwurzlung in besonders anspruchsvollen Marktsegmenten. Diese Ergänzung wurde 2024 durch die Übernahme von Newcastle Joinery Ltd. (NJL) weiter gestärkt – einem britischen Spezialisten für

Einrichtungslösungen und Sanitärausstattungen in Justizvollzugsanstalten. Mit dieser Transaktion wird die Unternehmensgruppe DELABIE künftig rund 70 % ihres Umsatzes außerhalb Frankreichs erwirtschaften.

Diese Übernahme ermöglicht es DELABIE, sein Lösungsangebot zu erweitern und seine geografische Präsenz deutlich auszubauen – insbesondere in Deutschland, Österreich, der Schweiz, im Mittleren Osten, in den nordischen Ländern sowie im Vereinigten Königreich. Diese Transaktion basiert auf einer gemeinsamen strategischen Vision: den Aufbau einer integrierten, resilienten europäischen Gruppe, die in

der Lage ist, ihren Kunden innovative und nachhaltige Lösungen anzubieten. Gleichzeitig eröffnet sie neue Perspektiven für alle Mitarbeitenden beider Unternehmen, indem ihre Talente für ein ehrgeiziges gemeinsames Projekt gebündelt werden. Luc Delabie, Co-Geschäftsführer der DELABIE Gruppe erklärt: ‚Wir freuen uns sehr, KWC Professional in unserer familiengeführten Gruppe willkommen zu heißen. Mit dieser Übernahme schaffen wir einen starken paneuropäischen Akteur, der optimal positioniert ist, um unsere Kunden bei all ihren Projekten zu unterstützen und ihnen stets innovativere und nachhaltigere Lösungen anzubieten.“

Marten van der Mei, CEO von KWC Professional, fügt hinzu: „Die Annäherung an DELABIE stellt einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens dar. Wir teilen Werte, den Qualitätsanspruch und eine zukunftsorientierte industrielle Vision. Dieser Zusammenschluss eröffnet ein vielversprechendes neues Kapitel – sowohl für unsere Kunden, die weiterhin auf unseren hohen Servicestandard und ihre gewohnten Ansprechpartner zählen können, als auch für unsere Teams“.

Weitere Informationen finden Sie unter www.delabie.de

Quelle: DELABIE GRUPPE