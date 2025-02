Die Initiative Furnier + Natur (IFN) trauert: Geschäftsführerin Ursula Geismann verstorben

„Wir sind fassungslos über diesen Verlust. Ursula war uns in den vergangenen Jahren – als Geschäftsführerin und davor als Pressesprecherin – immer eine wichtige Stütze und hat sich an jedem einzelnen Tag mit vollem Elan für die Belange unserer Mitgliedsunternehmen aus der Furnier-Branche eingesetzt. Sie hinterlässt eine nicht zu füllende Lücke. Ihr großes Engagement und ihre fachliche Expertise werden uns unendlich fehlen“, so der IFN-Vorsitzende Axel Groh. Wie es weitergeht, wird in den kommenden Tagen und Wochen entschieden. „Im Vordergrund steht erst einmal die Trauer. Der gesamte Vorstand und die Geschäftsstelle der IFN sind zutiefst schockiert von den Neuigkeiten und wir alle müssen erst einmal wieder zu uns finden“, so Groh und schließt: „Wir werden auf jeden Fall das Andenken an Ursula in Ehren halten und in ihrem Sinne weiter für die Belange der Furnier-Branche arbeiten.“

Ursula Geismann ist vergangenen Sonntag verstorben

Weitere Infos zum Thema Furnier unter www.furnier.de oder www.furniergeschichten.de

Quelle: IFN Furnier/Foto: Privat