Positive Signale der italienischen Regierung für einen möglichen Salone del Mobile im September

Claudio Luti, im Bild oben, Präsident des Salone del Mobile.Milano, dazu: „Der Salone del Mobile di Milano ist ein unermesslicher Vorteil für das ganze Land, und die Regierung hat bestätigt, dass sie sich dessen voll bewusst ist. Wir sind daher zuversichtlich, dass die Zusicherungen die gestern gegeben wurden bald konkrete Maßnahmen werden. Vor allem ist dies für die Austeller wichtig, die ihre Teilnahme an der Messe bestätigen müssen, um bei der Erholung im Einrichtungssektor, in der italienischen Wirtschaft und Gesellschaft einen wichtigen Beitrag zu leisten. “

“Die Worte von Premierminister Mario Draghi letzte Woche über die Notwendigkeit der Wiederaufnahme von Messen und Veranstaltungen wurde von den Treffen in Rom bestätigt “, sagte Claudio Feltrin, im Bild oben, Präsident von FederlegnoArredo. „Dies sendet ein sehr wichtiges Signal von den Politiker, die zeigen, dass sie sich der dringenden Notwendigkeit bewusst sind, die erforderlichen Zusagen für eine Großveranstaltung wie den Salone de Mobilie di Milano inerhalb der notwendigen Zeiträume zu tätigen.

Die Zusage der Politik an der Teilnahme der Öffentlichkeit an den Fußball-Europameisterschaften hat zu einer Zunahme von Vertrauen geführt. Die Wiederaufnahme im September wäre der beste Weg, um der Welt zu zeigen, dass Italien in das Neue normal zurückgekehrt ist.”

Weitere Informationen finden Sie unter www.salonemilano.it

Quelle: Federlegno Arredo Eventi SpA