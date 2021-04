Störmer Küchen – 10-jährige Garantieverlängerung

Wer sich für eine Störmer-Küche entscheidet, kann besonders entspannt kochen. Handelspartner und letztlich auch Endkunden profitieren von dem guten Gefühl, im Fall der Fälle auf eine 10-jährige Garantieverlängerung zurückgreifen zu können. Diese Leistung bietet der Küchenhersteller in Kooperation mit der Garantiemax GmbH und der SIGNAL IDUNA Gruppe als Rückversicherer/Gruppenversicherer an.

Nach der Vorstellung der Garantieversicherung zur Küchenmeile im vergangenen Jahr durch die Garantiemax GmbH stand für CEO Christoph Fughe fest: „Ein optimales Produkt mit einem nie dagewesenen Benefit für unsere Kunden.“ Die Garantieverlängerung „CARE+ KITCHEN“ fand nach dem erfolgreichen anschließenden Launch Ende 2020 großen Zuspruch – doch war die zusätzliche

Versicherungsdienstleistung nur als Komplettpaket für Küche und Elektrogeräte in Deutschland und BeNeLux verfügbar.

Verschiedene Bausteine für verschiedene Ansprüche – einmalige Kosten

Genau dort legt der Küchenhersteller nun nach: Als weitere Option ist neben dem Baustein „Holz und EGeräte“ nun auch die 10-jährige Garantieverlängerung nur auf „Holzteile“ verfügbar – und das weltweit für jede Küche, die die Produktion im ostwestfälischen Rödinghausen verlässt. „Was neben der allumfassenden Leistung nicht außer Acht gelassen werden darf, ist die faire und einfache Preisstruktur der einzelnen Produkte. Für das Komplettpaket zahlt der Händler einmalig 649 EUR und für den Möbel-Baustein einmalig 249 EUR für die gesamte Kommission. Auf das Jahr gerechnet sprechen wir also über64,90 EUR oder 24,90 EUR – äußerst geringe Mehrkosten, wenn man den Zusatznutzen im Hinterkopf behält“, ergänzt Fughe. „Wir möchten keine Rabatte verkaufen, sondern echte Mehrwerte.“

Für das Objektgeschäft hat Störmer zusätzlich eine gesonderte, preislich auf kleinere Küchen angepasste Version erarbeitet, die gerne im direkten Kontakt mit den Objektkunden vorgestellt wird. „Für uns ist es gerade in dieser für den Fachhandel schwierigen Zeit wichtig, neben einem guten Produkt auch eine gute After-Sales-Leistung zu bieten“, sagt Thomas Klee, Head of Sales bei der Störmer AG. „So steht für uns die langfristige Kundenbindung im Fokus. Denn tritt einmal ein Reklamationsfall auf, können wir schnell und unkompliziert reagieren. Wir garantieren unserem Fachhandelspartner, dass er noch zufriedenere Kunden haben wird und die Empfehlungsquote deutlich höher ausfallen wird, als dies bislang schon der Fall war.“

Starker Partner im Hintergrund – für eine abgesicherte Zukunft

Entscheiden sich Kunden für eine der beiden Garantieverlängerungen erfolgt die Abwicklung bei dem Allinklusive-Baustein über die Garantiemax GmbH und bei dem Möbel-Baustein direkt über Störmer. Dabei gibt die SIGNAL IDUNA Gruppe als Rückerversicherer/Gruppenversicherer stets ein sicheres Gefühl bei Vertragsabschluss und Schadensregulierung – ist die Gruppe doch seit mehr als 100 Jahren mit hochwertigen Versicherungen, Sparverträgen oder Finanzierungsprodukten Ansprechpartner für Privat- und

Geschäftskunden.

Störmer steht bei Rückfragen gerne zur Verfügung und erklärt auch die einfache Abwicklung noch einmal im Detail – kontaktlos oder in einem persönlichen Gespräch unter Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen.

Quelle: Störmer Küchen