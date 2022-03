Die neue Novy Pureline Frame

Die Novy Pureline Frame arbeitet mit der patentierten Randabsaugung auf dem Leistungsniveau einer echten Deckenhaube. Das durchdachte Umluftsystem entfernt alle Kochdünste sehr leise und gleichzeitig kraftvoll.

Herzstück des Systems ist die Kombination der Deckenhaube Novy Pureline mit einem effizienten Umluftsystem. Beides wird in ein Regalsystem mit schwarzen Metallrahmen integriert, das seinen Platz über einer Kochinsel findet. Dabei lässt sich die Breite der Gesamtkonstruktion zwischen 120 cm und 360 cm anpassen, denn die Pureline Frame wird wahlweise mit zwei, drei oder vier Rahmen ausgeliefert. Das Plattenmaterial gehört nicht zum Lieferumfang und das ist auch gut so: Da Farbe und Textur der Regalbretter frei gewählt werden, lässt sich die Novy Pureline Frame sehr individuell auf die Küche anpassen. Zudem entsteht durch die Regalbretter viel zusätzlicher Stauraum direkt über der Kochinsel.

Über das Plattenmaterial lässt sich die Novy Pureline Frame individuell auf jede Küche abstimmen

Der integrierte Dunstabzug ist in 90 bzw. 120 cm Breite zu haben, so dass sich das System auch an große Kochfelder anpassen lässt. Trotz ihrer Performance ist die Novy Pureline Frame ausgesprochen leise. Möglich wird dies durch die patentierten und effiziente Randabsaugung. Zur Steuerung können wahlweise die Fernbedienung, die Novy Connect App oder die InTouch-Funktion von Novy Kochfeldern genutzt werden. Vier Leistungsstufen sorgen für eine optimale Anpassung an das Kochgeschehen, notwendige Filterwechsel werden angezeigt.

Die Novy Pureline Frame wird als Umluft-Inselhaube auch mit „schwierigem“ Fischgeruch fertig. Besonderes Plus: Der Aktivkohlefilter muss erst nach sehr langen 900 Kochstunden ausgetauscht werden, hält also zwischen drei und fünf Jahren.

Zur Ausleuchtung des Kochfelds sind in die Ecken des Dunstabzugs dimmbare LED-Spots integriert. Wer zudem die Arbeitsflächen der Kochinsel optimal ausleuchten möchte, kann in die unterste Regalebene weitere LED-Spots integrieren, Die Basisversion wird mit drei Spots ausgeliefert, optional sind Erweiterungssets verfügbar. Die Novy Pureline Frame ist ab dem zweiten Quartal 2022 im Küchenfachhandel erhältlich.

Die Breite der Novy Pureline Frame hängt von der Anzahl der verwendeten Rahmen ab.

Weitere Informationen finden Sie unter www.novy.com

Quelle: NOVY